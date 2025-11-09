Het ontslag van John Heitinga werpt voorlopig zijn vruchten nog niet af bij Ajax. De chaos is groter dan ooit in elke laag van de club. Van het bestuur tot aan de spelers op het veld; overal heerst onduidelijkheid. Het verlies bij FC Utrecht was typerend voor de positie waarin Ajax zich bevindt: als een bokszak in de sportschool; iedereen wil Ajax een klap uitdelen.

Daar stonden ze dan; de Dapp're Strijders van Ajax 1, zo uit het clublied geslopen. Fier en Koen stonden ze voor het uitvak in de Galgenwaard, de meegereisde Amsterdammers te bedanken voor hun support. Dat is wel het minste wat ze kunnen doen nadat ze de supporters wederom op een ware lijdensweg hebben getrakteerd. Want het drama is nog lang niet klaar bij Ajax, zo is gebleken in Utrecht.

'Terug bij af'

Alex Kroes sprak begin dit seizoen erover dat hij 'terug bij af' is na het vertrek van Francesco Farioli. Maar dit seizoen is Ajax verder terug dan bij af. Ze zijn door een bepaalde ondergrens gezakt. Dat heeft deels te maken met het tijdperk van Mislintat, maar ook door een gebrek aan kwaliteit in meerdere lagen.

Helemaal bovenin stappen mensen uit onvrede op, een laagje daaronder werken Marijn Beuker en Alex Kroes zich een slag in de rondte maar komt er maar geen kwaliteit in de selectie. Alles zorgt voor een negatieve spiraal bij de ooit zo roemruchte club die zijn weerga niet kent.

Francesco Farioli façade

Het jaartje met Farioli was een façade van jewelste, Ajax leek weer op de weg omhoog, maar daar blijkt niets van waar te zijn. Dat zag de Italiaan zelf ook, niet voor niets stapte hijzelf op en sprak hij over een storm. Nou, die storm slaat hard om zich heen in Amsterdam en daar is goedzak John Heitinga (wederom) slachtoffer van. Het clubicoon liet zich verblinden door clubliefde en stapte in een hopeloze zaak.

"Je kan moeilijk 22 mensen de laan uitsturen, dus ik snap dat het dan de trainer is", zei Weghorst treffend. Het probleem ligt dieper dan Heitinga, maar hij is kind van de rekening. Zijn ontslag heeft enkel voor nog meer chaos gezorgd, aangezien nu ook technisch directeur Kroes zijn biezen wil pakken. Door het ene probleem op te ruimen, zijn er twee problemen bijgekomen.

Bestuurlijke puinhoop

Dat brengt Ajax in de bizarre positie dat Kroes straks een trainer kan aanstellen, die totaal niet past bij de technisch directeur die hem zal vervangen. Ze zullen haast wel eerst een td moeten aanstellen, dan een trainer. Maar of dat mogelijk is...

Ajax heeft namelijk geroepen zo gauw mogelijk een nieuwe trainer te vinden. Dan zou het een interim-trainer moeten worden tot het einde van het seizoen zodat men een technisch directeur kan aanstellen. Want die wil en moet zijn eigen trainer aanstellen om Ajax in ieder geval volgend jaar in rustig vaarwater te brengen. Maar om in rustig vaarwater te komen, is Champions League-voetbal bijna een voorwaarde vanwege de financiële situatie bij de club.

Kortom; genoeg problemen om te tackelen deze aanstaande interlandperiode. Het is al een tijdje bijltjesdag in Amsterdam, laten ze die bijltjes de komende week maar eens gebruiken om bepaalde knopen door te hakken. Er moeten keuzes gemaakt worden, en snel. Twee jaar geleden op het hoogtepunt van de crisis, werd plek 5 als ultiem doel benoemd. Dat kan Ajax zich dit jaar niet permitteren, wil het enige vooruitgang boeken in de komende jaren.

