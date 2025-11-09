Het vertrek van John Heitinga sloeg in als een bom bij de club. Voor interim-coach Fred Grim kwam het onverwacht, maar ook de spelers waren aangeslagen. Wout Weghorst deelt na afloop van het verloren duel met Utrecht hoe de afgelopen dagen voor hem waren. "Er is ook een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel."

Wout Weghorst eiste ook tegen FC Utrecht weer een hoofdrol op. De Ajax-spits scoorde een mooi doelpunt, maar zag deze later afgekeurd worden door een ingreep van de VAR. Een onbegrijpelijke beslissing volgens de spits, zei hij in klare taal na afloop. Maar er was ook ruimte voor de spits om terug te blikken op de afgelopen dagen, waarin trainer John Heitinga werd ontslagen. "Het waren lastige dagen."

Lastige periode

Lang hadden de spelers niet om die lastige dagen te verwerken. "Dat gaat snel door de waan van de dag, want er was alweer een wedstrijd. Je hebt maar weinig tijd om voor te bereiden dus daar probeer je je focus op te leggen", vertelt de spits. Hij sprak Heitinga in de afgelopen dagen nog wel, maar hoe dat gesprek was dat wil hij tussen hem en de trainer houden.

Het deed hem naar eigen zeggen veel dat Heitinga werd ontslagen. "Daar heb ik wel veel last van gehad, ja. Ik heb wel twee lastige dagen gehad. Het is frustrerend, de situatie waar je in beland. Ik weet hoe het werkt, je kan er moeilijk 22 ontslaan, dus dan wordt de trainer de dupe", legt hij de voetbalwereld uit.

Verantwoordelijkheidsgevoel

"Uiteindelijk heeft de club besloten dat we niet genoeg perspectief meer zagen zoals het ging. Dat er geen stijgende lijn in zat, is duidelijk. Dat het beter moest in de manier die bij Ajax past, is duidelijk. Dan is dat op persoonlijk vlak vervelend", gaat hij verder. "Het is een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Je ziet wat hij eraan doet en er voor geeft", spreekt hij over Heitinga.

Hij zag vandaag ook dingen gebeuren, die voorheen ook fout gingen. "Het zijn weer twee standaardsituaties. Dan kan je een tactiek hebben wat je wil; 4-3-3, 4-4-2, het maakt niet uit. Dat zijn momenten waarop in het hedendaagse voetbal wedstrijden beslist worden", zegt hij met enige frustratie.

'Met iedereen knokken'

Wanneer Weghorst wordt geconfronteerd met rommelige voorbereidingen op wedstrijden, denkt hij dat Ajax verder moet kijken dan alleen dat. "Uiteindelijk geef ik net aan dat er dingen beter moeten. Dan moet je kritisch kijken, verder dan alleen een trainer. Dan moeten we ook kijken naar de situatie waar je in zit, daar ben je niet zomaar uit. We zullen met een ieder die betrokken is bij Ajax ervoor moeten knokken. Ook om de fans, die er vandaag ook weer waren, te belonen."

Ajax heeeft nu een kleine twee weken om zich te beraden op hoe nu verder te gaan dit seizoen. De interlandbreak is een welkome break in Amsterdam. Fred Grim én Wout Weghorst gaven beiden aan nog geen idee te hebben welke kant de club op gaat in de komende periode. Dat zal moeten blijken.

