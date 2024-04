Ajax-prominenten reageren ontzet op rel rond Alex Kroes: 'Ik word er gek van'

De puinhoop bij Ajax is compleet. De algemeen directeur die twee weken gelden in dienst trad, Alex Kroes, is alweer uit zijn functie gezet. Hij zou aandelen hebben gekocht met voorkennis, het zoveelste negatieve stukje publiciteit voor de Amsterdammers. Dit doet pijn bij clubiconen: "Je wil dat het rustig is bij Ajax en dat het loopt zoals het moet lopen."

De voetbalwereld ontplofte dinsdagmorgen toen bekend werd dat Ajax de kersverse CEO heeft geschorst. Hij zou, vlak voor zijn aanstelling in augustus, een grote hoeveelheid aandelen in de club hebben gekocht. Na onderzoek blijkt volgens de Amsterdamse club dat er sprake was van voorkennis. Wederom slechte publiciteit voor Ajax. Gerald Vanenburg wordt er gek van. "Ik weet niet hoe het allemaal is gegaan, maar dit is een gekke situatie", vertelt de voormalige middenvelder Sportnieuws.nl.

Dat Kroes aandelen had in Ajax, had hij bij de eerste gesprekken naar eigen zeggen al kenbaar gemaakt bij de club. Toch viel de rvc er vrijdag over, nadat er kritische vragen waren gesteld door Quote. De rvc zag dat hij tijdens de gesprekken over zijn aanstelling nog aandelen had gekocht. Kroes zegt dat hij al maanden geleden had gevraagd hoe hij ermee moest om gaan. "Daar kwam nooit antwoord op."

1 april

Vanenburg werd vanmorgen opgebeld met het nieuws en hij kon het nog niet geloven. "Ik dacht echt dat het niet waar was, dat het nog een 1 aprilgrap was. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn." Ajax kwam het afgelopen jaar vaker negatief dan positief in het nieuws en daar zou het eens mee afgelopen moeten zijn, vindt Vanenburg. "Je wil dat het rustig is bij Ajax en dat het loopt zoals het moet lopen."

De ex-international, Europees kampioen met Oranje in 1988, vindt dat hij er te ver vanaf staat om er inhoudelijk iets zinnigs over te zeggen. Zo staat ook clubicoon Sjaak Swart er in. "Laten we gauw maar weer eens positief over Ajax praten. Ik word er gek van", zei hij voordat hij zijn telefoon ophing.

Triest voor de supporters

Kroes gaf in zijn eerdere interviews als algemeen directeur van Ajax aan, dat hij wil dat het meer over Ajax zal gaan dan over Alex. Die opzet is tot op heden dus nog niet geslaagd. In zijn statement zei hij dat hij het niet eens was met de beslissing van de rvc en daartegen in beroep gaat. Het zal voorlopig dus nog niet rustig worden rondom Ajax.

Vanenburg dacht vooral aan de mensen om de club heen. "Het is vervelend dat Ajax zo slecht in het nieuws komt. De aandacht moet naar iets anders toe", vertelde hij. "Het is supervervelend voor iedereen om de club heen, al helemaal voor de supporters."