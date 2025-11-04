Volgens oud-Ajacied Alfons Groenendijk lijkt Ajax-directeur Alex Kroes weinig plezier te hebben in zijn rol als technisch directeur. Voor de camera van Sportnieuws.nl suggereert Groenendijk dat het mogelijk een tactische zet was van Kroes om zich te verbinden aan 'dead man walking' John Heitinga. "Dat kan weleens een reden zijn", zegt Groenendijk.

Ajax verkeert al jarenlang in een dramatische periode, sportief en financieel. Groenendijk vindt het te makkelijk om de felbekritiseerde Heitinga op dit moment de laan uit te sturen. "Het is ook wel héél moeilijk om als beginnende coach met deze groep iets te presteren", opent de oud-assistent van Ajax 1 en hoofdtrainer van de beloftenploeg. "Ik oordeel daarom nog niet over zijn kwaliteiten als trainer, want hij heeft niet kwaliteiten beschikbaar zoals het hoort bij Ajax."

Kritisch op Heitinga

De voormalig trainer van onder meer Ajax, ADO Den Haag en Willem II erkent dat hij ook genoeg verbeterpunten voor Heitinga ziet. "Dat zijn dingen over de opstelling bjivoorbeeld, maar dat is zoals iedereen praat. Ik weet dat je in de top niet de tijd krijgt om het op de rit te krijgen. Als je niet presteert, dan ga je er vroeg of laat uit. En dat kan helemaal los staan van wat jij kunt als coach", spreekt Groenendijk zijn steun uit aan de dead man walking. "Het is in mijn beleving te kort om te oordelen over Johnny."

Volgens Groenendijk is het in ieder geval duidelijk dat de 41-jarige Heitinga 'niet op het meest prettige moment is ingestapt'. "Het is niet makkelijk om Ajax-trainer te zijn in deze fase, dat zien we iedere week op televisie. Hij zit met handen en voeten gebonden, want kwalitatief heeft hij absoluut geen topselectie. Iedereen kan zeggen: er zit toch genoeg kwaliteit, maar dat vind ik dus niet. Zeker niet als je praat over Champions League-niveau. Dus als we Johnny willen wegen, dan moet je hem wegen met een betere selectie."

Lot van Kroes verbonden aan Heitinga

"Als jullie hem willen ontslaan, ontsla mij dan als eerste", was een uitspraak uit een recent interview met Alex Kroes, waarin hij het nadrukkelijk opneemt voor Heitinga. Als technisch directeur maakt Kroes hiermee duidelijk dat hij zijn lot bewust verbindt aan Heitinga, die hij zelf heeft aangesteld. Groenendijk denkt aan een tactische zet. "Misschien vindt Kroes het allemaal niet zo leuk. Zoals ik het zie, en ik ben geen Ajax-insider, heeft hij er niet veel plezier in dat hij overal verantwoording voor moet afleggen."

"Ik heb het idee dat hij zich ook niet helemaal vrij voelt in zijn functie. En dat dat wel eens een reden kan zijn dat hij heeft gezegd: ik verbind mijn lot aan dat van de coach die ik heb aangesteld", suggereert Groenendijk.

Interview met Alfons Groenendijk

Sportnieuws.nl ging langs bij oud-trainer Alfons Groenendijk om het voetbalweekend te bespreken. Zo ging Alfons dieper in op de stijgende waarde van Ismael Saibari, de moeilijke situatie bij Ajax, het overvolle middenveld van Feyenoord, de duw van Danny Makkelie en het verschil tussen Van Persie en Heitinga. Ook vertelde hij over zijn tijd als trainer van Jong PSV.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.