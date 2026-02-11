In Sportnieuws.nl De Maaskantine stipt Alfons Groenendijk, oud-Ajacied, de problemen aan die hij ziet binnen Ajax. De trainer liep jaren rond in Amsterdam en het doet hem pijn om nu te zien hoe Ajax ervoor staat. "Dat druppelt naar beneden en komt uiteindelijk in je selectie terecht."

Alfons Groenendijk kwam bij de club in 1991 toen Ajax nog een roemruchte club was met geweldige spelers in de gelderen. Die tijd is voorlopig vervlogen in Amsterdam en dat vindt hij jammer om te zien.

Naweeën van Mislintat

Groenendijk, die als assistent vaker aan Ajax en Jong Ajax verbonden was, ziet dat de club het moeilijk heeft de afgelopen jaren. "Wat er gebeurt, is natuurlijk toch het beleid. Vooral nog de naweeën van Sven Mislintat. Die kreeg de vrije hand en in mijn ogen heeft hij een behoorlijke ravage aangericht", vertelt de oud-speler.

"Als je zo te werk gaat, dan kan zelfs een club als Ajax in de financiële problemen komen. De langdurige contracten, die miljoenen kosten... Om daarna weer op te bouwen, dat kost tijd", is de gedachte van Groenendijk. "Ik denk dat het daar begint, want dat druppelt naar beneden en komt in de selectie terecht."

Leiderschap

Er is duidelijk beleid nodig om de gloriejaren terug te laten keren in Amsterdam. "Dat je nu niet een Ajax-ploeg ziet zoals een aantal jaar geleden, waarmee Erik ten Hag bijna de Champions League-finale haalde, dat is ver weg. Dat Ajax heb ik niet meer gezien. Het kost jaren om op te bouwen, mét goed beleid."

Groenendijk liep ook jaren in de jeugdopleiding van Ajax rond, als trainer van de Onder 19. Ondanks dat de resultaten tegenvallen, vindt hij het wel mooi om te zien dat bepaalde jongens uit de jeugd doorbreken. "Ik ben wel blij dat jongens als Sean Steur en Rayane Bounida weer doorkomen, dat vind ik echt Ajax-voetballers. Iedereen vraagt altijd wat een Ajax-voetballer is. Dat is iemand met lef, die vooruit speelt, die initiatief neemt en technisch vaardig is in de kleine ruimtes", somt hij op.

Echte Ajax-spelers

Groenendijk ziet dat nog altijd terugkomen in de opleiding, daar is hij blij mee. "Alleen de balans is natuurlijk helemaal zoekgeraakt. Je hebt ook leiding nodig in een elftal, mensen die de jeugd bij de hand kunnen nemen. Ik herinner me de 6-0 tegen AZ, dan moet je kijken naar de geizchten van de spelers. Er wordt helemaal niets gezegd, niet door Sutalo, niet door Itakura. De jonge jongens staan er in feite helemaal alleen voor", zegt hij.

Hij mist echte leiders, die het team bij de hand nemen. "Toen Ajax zo goed was in de Champions League had je spelers die dat deden; Lasse Schone, maar ook Hakim Ziyech of Dusan Tadic. Nu wordt er al veel op de schouders gegooid van jonge spelers als Youri Baas en Youri Regeer."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant trainer Alfons Groenendijk. De oud-speler van onder meer ADO, Roda JC, Sparta en Ajax deelt tal van anekdotes over zijn tijd als speler. Hij vertelt verhalen over de biertjes die hij dronk met oud-scheidsrechter Mario van der Ende op het Leidseplein in Amsterdam, spelen met Danny Blind en Frank de boer en over zijn fijne tijd bij Sparta.

Ook vertelt hij over het trainerschap, hoe hij moeite heeft met de nieuwe, datagedreven stijl van trainen. Maar ook over zijn periodes in het buitenland; hij was assistent van Nuri Sahin in Turkije, was heel even actief in de Verenigde Arabische Emiraten en staat te trappelen om weer aan het werk te gaan als hoofdtrainer. Beluister de aflevering op Spotify of YouTube.