In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Remco Oversier, algemeen directeur van NAC, openhartig over een van de meest tragische perioden in zijn leven: het verlies van zijn dochtertje. Oversier vertelt hoe die gebeurtenis zijn leven voorgoed veranderde, maar ook hoe de voetballerij, en in het bijzonder RKC, hem overeind hield. “Mijn vlammetje bleef branden,” zegt hij.

Tijdens zijn tijd als directeur bij RKC gebeurde het onvoorstelbare: Oversier verloor zijn dochtertje. “In die periode ben je zo intens verdrietig,” vertelt hij. “Tegelijkertijd voel je de verantwoordelijkheid om door te gaan.” Zijn oudste dochter speelde daarbij een belangrijke rol. “Zij was op dat moment 4,5 jaar was, en dat gaf ons een soort verplichting als ouders om het leven weer op te pakken.” Dat deed Oversier ook weer snel, met hulp van zijn omgeving.

Kleine club, grote impact

Oversier beschrijft hoe de voetbalwereld hem in die tijd hielp om overeind te blijven. “De voetballerij wordt vaak een jungle of shark tank genoemd, maar ik heb toen juist de schoonheid van het wereldje gezien. De mensen om me heen, binnen de club, het gaf me een houvast. RKC stond op dat moment ook op omvallen, en het idee alleen al dat ik naast mijn dochtertje ook die club zou verliezen, was ondraaglijk. Het gaf me een reden om door te vechten."

De intense band tussen Oversier en RKC bleef bestaan, zelfs jaren na die periode. “Die club ligt voor altijd dicht bij mijn hart,” zegt hij. “Het was voor mij nooit een kwestie van winnen of geld verdienen, maar om impact maken. Bij RKC voelde ik dat mijn werk betekenis had, juist in die moeilijke tijd." In korte tijd werd RKC meer dan alleen een club voor Oversier. "Tijdens die periode voelde ik een enorme steun van iedereen binnen RKC. Of het nu collega's waren of supporters, iedereen leefde mee. Die verbondenheid liet zien hoe sterk een kleine club als RKC met zijn gemeenschap kan zijn."

'Het kan hard zijn'

Ondanks het verdriet heeft Oversier altijd het ‘vlammetje’ in zichzelf weten te behouden, mede dankzij de voetbalwereld. “Ik heb ervaren dat uitdagingen in de sportindustrie me sterker hebben gemaakt. RKC stond op de rand van de afgrond en samen hebben we dat weten te voorkomen. Dat gaf me kracht en liet me zien dat ik door kon, zelfs na het grootste verlies dat je in je leven kunt meemaken."

Oversier benadrukt ook dat de harde reputatie van de voetbalwereld soms onterecht is. “Ja, het kan hard zijn, maar ik heb gemerkt dat mensen voor je klaarstaan als het er echt toe doet. Ik ben er zelfs een sterker mens door geworden. De voetballerij heeft mij niet alleen professioneel geholpen, maar ook persoonlijk. Ik ben beter bestand tegen druk, emotie en verlies omdat ik dat allemaal al heb meegemaakt.”

'Het hoort bij mij'

Oversier legt uit dat hij de tragische gebeurtenis inmiddels een beetje een plekje heeft kunnen geven. Hij heeft geen moeite met praten over dit moeilijke onderwerp, juist omdat hij trots is. “Het verlies van mijn dochtertje is iets wat bij mij hoort, het heeft mij gemaakt wie ik nu ben. Door te blijven werken en strijden in de voetballerij, ben ik sterker geworden. Dat vlammetje was er, en het zal er altijd blijven.”

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant algemeen directeur van NAC Breda: Remco Oversier. De 43-jarige Rotterdammer was op zijn 28ste al directeur van een voetbalclub en groeide als het ware op in de sport. Hij was trainer, technisch directeur, algemeen directeur én SEO van één van de grootste makelaarskantoren van de wereld: SEG. Kortom, genoeg te bespreken met deze duizendpoot in de voetballerij.

Hij vertelt openhartig over zijn werkzaamheden bij NAC, Rotterdamse directheid, vuurwerk op de tribunes en over 'junk' zijn in de voetbalwereld. Ook vertelt hij openhartig over het verlies van zijn dochtertje en hoe hem dat elke dag nog vormt. Beluister de aflevering vanaf donderdag 6.00 uur.