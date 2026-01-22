Algemeen directeur Remco Oversier zet al jaren mooie stappen met NAC Breda. Ook dit seizoen, in de VriendenLoterij Eredivisie, is hij druk bezig met de bestaanszekerheid van de club. Helaas vallen de resultaten tegen, maar heerst er behoorlijke rust in Breda. Dat is weleens anders geweest. "NAC is een club met twee gezichten", klinkt het in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

In de podcast met Robert Maaskant, zelf woonachtig in Breda en een grote connectie met de club, is Remco Oversier te gast. In het stadion van NAC spreken ze over het reilen en zeilen van de club en hoe de Bredase club er momenteel voor staat. Overiser kwam in 2024 bij de club als algemeen directeur en maakte direct veel mee met NAC. Hij kon direct aan de bak toen de club promoveerde.

'Waarom instappen bij NAC?'

"Mensen vroegen mij waarom ik in godsnaam in zou stappen bij NAC? Ik kwam namelijk uit een stabiele, luxe omgeving bij makelaarskantoor SEG. Dat was een internationale organisatie in de top van het voetbal. En dan stap je in bij NAC, maar ik had een drang omdat ik een sterk gevoel heb bij de cultuur van de club", legt hij uit waarom hij bij NAC is gaan werken.

Bij promotie werd gelijk een belangrijk doel gesteld: drie jaar lang handhaven, want dan ben je pas echt een Eredivisieclub, vindt Oversier. "Wij zijn gewoon nog een KKD-club, op basis van al het andere want daar heb je jaren voor nodig om uit te groeien", legt hij uit. Om dat te realiseren heeft hij al de nodige dingen bewerkstelligt bij NAC. "Het stadion was het grote dossier. De grootste slagen die we tot nu toe hebben gemaakt is het overnemen van het stadion van de gemeente. Daardoor zijn onze lasten van ruim een miljoen euro gezakt naar 280.000 euro per jaar", somt de directeur op.

NAC financieel gezond maken

En dat is nodig ook. Hij regelde gelijk een verbouwing in het stadion, waarin het veld is gezakt en daardoor meer plekken vrij kwamen. "We hadden een verlies van vijf miljoen. We moeten dingen doen die haalbaar zijn. Dat gaat tot nu toe hartstikke goed. Afgelopen jaar zijn we vertrokken in de Eredivisie met een verlies van 5 miljoen. Door alles wat we gerealiseerd hebben, ook in de arbeidsorganisatie, heeft het ook meer geld opgeleverd. Er is prijsverhoging geweest, er zijn meer sponsoren. De hele optelsom zorgde ervoor dat we geen 5 miljoen verlies hebben geleden, maar sinds jaren weer één miljoen winst hebben gedraaid."

Oversier is erg blij met deze mooie omwenteling binnen NAC, maar waarschuwt wel. "Dat gat is erg groot, hè? Dat slaat nergens op. Het is schizofreen en daar moet je wel vanaf als club. NAC heeft twee gezichten, iedereen kent die ook." Dit jaar startte NAC niet op 5 miljoen verlies, maar op 2 miljoen verlies. "Dat is alsnog teveel", vindt Oversier. "Maar wel een stap voorwaarts."

Prestaties op het veld

Hoe goed het dus in de organisatie gaat, zo moeilijk heeft NAC het op het veld. De club staat gedeeld laatste en staat voor een aantal cruciale wedstrijden in de strijd om handhaving. Robert Maaskant stelt hem een scenario voor: "Even doemdenken, we weten allemaal dat het stadion wel vol zit. Mensen zeggen ook dat vrijdagavonden helemaal niet gek zouden zijn, want dat valt veel beter bij het publiek."

"Dat zeggen iets te veel mensen tegen mij", lacht Oversier dan. Hij wil er niet aan denken. "Uiteindelijk hebben we plannen gebouwd richting 2030, die hebben wij niet gepresenteerd want ik ben iemand die leiding geeft door gewoon te doen", vertelt hij. "We willen alles stap voor stap realiseren, maar zoals we nu merken - door de stappen die we zetten - gaat het wat sneller. Op dit moment zijn we onderkant Eredivisie, datw as vorig seizoen zo en nu weer. Als we handhaven is dat volgend seizoen ook weer. Op het moment dat we daar doorheen komen, dan gaan we wel stapjes zetten op de ranglijst", verzekert hij tenslotte.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

Hij vertelt openhartig over zijn werkzaamheden bij NAC, Rotterdamse directheid, vuurwerk op de tribunes en over 'junk' zijn in de voetbalwereld. Ook vertelt hij openhartig over het verlies van zijn dochtertje en hoe hem dat elke dag nog vormt. Beluister de aflevering vanaf donderdag 6.00 uur.