Andries Jonker neemt Veerle Buurman voor het eerst op in selectie Oranje Leeuwinnen, Last Dance van Lieke Martens

Bondscoach Andries Jonker heeft de selectie voor de aanstaande EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland bekend gemaakt. Bij de bekendmaking werd ook gelijk duidelijk dat het voor Lieke Martens de laatste keer zal zijn. Zij stopt bij de Leeuwinnen. Jonker neemt Veerle Buurman van PSV mee, dat is voor haar de eerste uitnodiging ooit. Buurman kan zo haar debuut voor de Leeuwinnen maken.

Andries Jonker heeft drie extra speelsters meegenomen met Veerle Buurman, Gwyneth Hendriks en Nina Nijstad. "Ik had de behoefte om veel spelers in beeld te hebben, dit hebben we vaker gedaan. Extra uitnodigingen om een beter beeld van spelers te krijgen. Vivianne Miedema is er nog niet bij. We hebben afgesproken dat ze haar best gaat doen om fit te worden voor 90 minuten. In juli moet ze echt weer beginnen met spelen."

Debuut Buurman

De uitnodiging van Buurman komt niet geheel onverwachts. De 18-jarige speelsters van PSV deed het erg goed dit seizoen in Eindhoven en dat viel ook Jonker op. "Veerle Buurman maakt een prima indruk in de tweede helft van het seizoen. En we zijn heel benieuwd wat ze laat zien op dit niveau", zei de bondscoach.

Zo kan één van de wedstrijden tegen Finland op 31 mei of 4 juni een belangrijk moment voor Buurman betekenen. Nederland speelt op 31 mei op Het Kasteel tegen Finland en op 4 juni in het Finse Tampere. Waar Nederland gelukkig wel weer kan beschikken over andere routiniers. Martens dus, zoals al bekend, maar ook Jackie Groenen en Daphne van Domselaar zijn weer terug. De twee sterkhouders moesten vorige wedstrijden missen vanwege blessures.

Gehele selectie

Jill Baijings (FC Bayern München), Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (FC Barcelona), Veerle Buurman (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Daphne van Domselaar (Aston Villa), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Chasity Grant (Ajax), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Gwyneth Hendriks (PSV), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (VFL Wolfsburg), Daniëlle de Jong (FC Twente), Wieke Kaptein (FC Twente), Lize Kop (Leicester City), Romée Leuchter (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Nina Nijstad (PSV), Marisa Olislagers (FC Twente), Victoria Pelova (Arsenal), Katja Snoeijs (Everton), Sherida Spitse (Ajax), Lynn Wilms (VFL Wolfsburg).

Lieke Martens

Merel van Dongen zal ook niet van de partij zijn, omdat zij nog voor het kampioenschap in Mexico moet spelen. "Dat gaat over twee wedstrijden uit en thuis", geeft Jonker aan. Maar de grootste afwezige is toch wel Lieke Martens. Zij wilde al een tijdje stoppen, maar Jonker heeft er alles aan gedaan om haar erbij te houden. Martens heeft al een tijdje last van blessures en baalde ervan dat de Olympische Spelen niet gehaald werden.

In een Instagram-post liet Martens weten te stoppen bij de Leeuwinnen. "Lieve Oranjefans, graag wil ik jullie laten weten dat de komende twee wedstrijden met de Oranje Leeuwinnen mijn laatste wedstrijden zullen zijn in Oranje. Hierna zal ik, weet ik nu al, met pijn in m’n hart afscheid nemen van jullie. Ik zal proberen extra te genieten van alles maar zal vooral, zoals altijd, alles geven om een mooi resultaat neer te zetten met ons team. Ik hoop veel van jullie te zien volgende week vrijdag."