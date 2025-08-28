Lionel Messi heeft zijn waarde opnieuw bewezen voor Inter Miami. De 38-jarige Argentijn maakte zijn rentree na een hamstringblessure en leidde zijn ploeg direct naar de finale van de Leagues Cup. In de halve finale tegen Orlando City was hij met twee doelpunten de grote man bij de 3-1 zege.

Het duel begon stroef voor Miami. Vlak voor rust zette Marco Pasalic de bezoekers op voorsprong met een hard schot vanuit de zestien. Het zorgde ervoor dat de thuisploeg in de tweede helft in de achtervolging moest. De wedstrijd draaide echter twintig minuten voor tijd volledig om. Orlando moest met tien man verder nadat David Brekalo zijn tweede gele kaart kreeg na een overtreding op Tadeo Allende.

Magie van Lionel Messi zet comeback in gang

Uit de daaropvolgende strafschop bracht Messi zijn ploeg weer op gelijke hoogte: 1-1. Tien minuten later volgde opnieuw een magisch moment. Na een fraaie combinatie met, wie anders dan, Jordi Alba tikte Messi de 2-1 binnen. De oud-ploeggenoten van FC Barcelona vonden elkaar blindelings en zorgden opnieuw voor vuurwerk in Miami.

De euforie in Chase Stadium werd compleet toen Telasco Segovia in blessuretijd na een één-tweetje met Luis Suárez de 3-1 binnenschoot. Daarmee verzekerde Inter Miami zich niet alleen van een plek in de finale, maar ook van deelname aan de Concacaf Champions Cup van 2026.

MESSI MIGHT'VE JUST WON IT. WOWOWOWOW. pic.twitter.com/r3ZUYugpz5 — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

'Het is een voorrecht'

"We zijn sprakeloos als we het over Leo hebben", zei assistent-trainer Javier Morales na afloop. "Hij trainde maar twee of drie dagen en nu speelde hij negentig minuten. De manier waarop hij speelde, situaties creëerde en doelpunten maakte... meer valt er niet over te zeggen. Voor ons, en voor de fans, is het een voorrecht om hem in ons team te hebben", klonk de loftrompet.

Morales keek daarnaast ook al vooruit naar de finale. "We zijn altijd blij om te winnen en nu hebben we de kans om een trofee mee naar huis te nemen", aldus een dolblije assistent. Hoofdtrainer Javier Mascherano moest de halve finale missen vanwege een schorsing, maar is er in de finale wel weer bij. Inter Miami neemt het zondag in de finale op tegen Seattle Sounders, dat LA Galaxy met 2-0 versloeg. Voor Messi en co. ligt er daarmee opnieuw een prijs in het verschiet, iets dat de club in 2023 ook al wist te realiseren.

Müller plaagt Messi en Neymar met prentenboek

Ook buiten de lijnen blijft Messi onderwerp van gesprek. Zo werd hij onlangs samen met Neymar op hilarische wijze in de maling genomen door Thomas Müller. De Duitser bracht een prentenboek uit met iconische momenten uit zijn carrière, waaronder de 4-0 zege op Argentinië op het WK 2010 en de Champions League-finale van 2020. In beide illustraties spelen Messi en Neymar de hoofdrol, als sippe verliezers.

Müller, die inmiddels zijn loopbaan vervolgt bij Vancouver Whitecaps, deelde de tekeningen met een dikke knipoog. Messi en Neymar zullen er niet om gevraagd hebben, maar Müller staat erom bekend dat hij altijd met een kwinkslag komt. Ook nu weet de Duitser op zijn eigen, geliefde manier een plaagstootje uit te delen.