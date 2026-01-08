Arne Slot bleef voor de derde keer op rij ongeslagen in 2026. Maar dat zijn wel drie gelijke spelen. In de topper tegen Arsenal bleef regerend landskampioen Liverpool steken op 0-0. Na afloop was er lof voor Slot, die lang wachtte met wisselen.

Pas diep in blessuretijd trok Slot iemand van de bank. Noodgedwongen ook, anders was hij met dezelfde elf spelers de wedstrijd geëindigd als waar hij mee begon. Rechtsback Conor Bradley raakte - op het oog zwaar - geblesseerd en moest worden gewisseld. Joe Gomez was in minuut 95 zijn invaller. Dat kon op verbazing rekenen in Engeland.

Lof voor tactisch plan Slot

"Ik denk dat Arne Slot er goed aan deed om niet eerder wissels door te voeren", schreef de journalist van de BBC die het verslag deed. "Liverpool was de betere ploeg in de tweede helft, tot aan de blessuretijd. In tegenstelling tot recente wedstrijden leken ze niet moe te worden en wissels brengen altijd het risico met zich mee dat ze het ritme van een team verstoren."

Oud-speler Daniel Sturridge denkt dat Slot 'ontzettend blij zal zijn' met het vertoonde spel. "Hij verdient alle lof voor zijn tactische plan", vertelde de Engelsman bij Sky Sports. "Ze hebben de eerste 20 minuten goed doorstaan. Daarna was hun inzet, hun vasthoudendheid, een zeer ervaren prestatie. En ze lieten zien waarom ze kampioen zijn."

Ook de altijd kritische Roy Keane opvallend positief over Slots speelplan. "Ik maakte me voor de wedstrijd zorgen over het middenveld van Liverpool. Dat bleek onnodig, want vooral in de tweede helft hadden ze de controle en waren ze veruit de betere ploeg. Alle lof voor Liverpool, voor de manier waarop ze het balbezit domineerden."

