Liverpool heeft nog niet gewonnen in 2026. De ploeg van Arne Slot speelde voor de derde keer gelijk. Maar dit keer zal het misschien niet eens ontevreden zijn: er werd 0-0 gespeeld op bezoek bij koploper Arsenal.

In de eerste helft had Arsenal de bal. De ploeg van Mikel Arteta zette dat mondjesmaat om in mogelijkheden, niet in kansen. De grootste kans was voor het team van Arne Slot. Na miscommunicatie achterin bij Arsenal kwam de bal voor de voeten van rechtsback Conor Bradley. Die lepelde de bal op de lat. Dus gingen beide ploegen met 0-0 rusten.

In de tweede helft veranderde er weinig. Liverpool had de betere van het spel, maar werd niet écht gevaarlijk. Aan beide kanten werd geprobeerd strafschoppen te versieren, wat tevergeefs bleek. De scheidsrechter wilde er niks van weten.

In de allerlaatste minuut kreeg Slot nog een harde klap te verwerken: rechtsback Conor Bradley werd huilend van het veld gedragen met een blessure. Dat was overigens pas de eerste wissel van Liverpool, dat bizar weinig A-spelers meer op de bank heeft zitten. Joe Gomez kwam in het veld.

Liverpool kwakkelt met vorm

Liverpool kende eind 2025 een slechte periode, waarna opeens weer veel wedstrijden werden gewonnen. Maar in 2026 kwam de klad er weer in voor de ploeg van Slot. The Reds kwamen niet voorbij Leeds United (0-0) en Fulham (2-2). Een overwinning op Arsenal zou dus voor een enorme boost aan zelfvertrouwen zorgen voor de spelers.

Sinds het nieuwe jaar is Cody Gakpo er wel weer bij. Tegen Leeds United was hij nog invaller, een paar dagen later stond hij in de spits tegen Fulham. De Nederlander dacht in de 94e minuut de winnende te maken én trok dan ook zijn shirt uit, maar de thuisploeg zorgde in de 97e minuut nog voor de gelijkmaker.

Gakpo stond ook tegen Arsenal weer op het veld. Ook Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong verschenen namens Liverpool aan de aftrap. Jurriën Timber stond rechtsback bij de thuisploeg.

Werk aan de winkel voor Arne Slot

Slot beseft ook dat er werk aan de winkel is. Liverpool hoeft momenteel niet te denken aan de titel: het team met de vier Nederlanders heeft 35 punten na 21 wedstrijden. Koploper Arsenal heeft er al 49. Daarmee staan zij liefst zes punten voor op naaste belagers Manchester City en Aston Villa (beiden 43 punten).

