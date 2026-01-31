Arne Slot en Liverpool kunnen weer lachen in eigen land. Sinds 27 december werd er niet meer gewonnen in de Premier League. Daar kwam zaterdagavond na een zinderend duel met Newcastle United verandering in. Het werd liefst 4-1 op Anfield. De slotfase kende nog een emotioneel moment vanwege Ibrahima Konaté, die scoorde na een donkere periode.

In de Champions League bereikte Liverpool zonder problemen de achtste finales. Slots team werd derde in de competitiefase. Maar waar het in Europa voortvarend gaat, daar hapert de motor in de Premier League. Vooral tegen teams die veel inzakken, hebben The Reds het moeilijk. Vorige week werd bijvoorbeeld nog in de laatste minuut met 3-2 van Bournemouth verloren. Werk aan de winkel dus.

Goal, na goal, na goal

Tegen Newcastle United werd Liverpool in de openingsfase behoorlijk naar achteren gedrukt. De uitploeg was ook dicht bij een doelpunt via Harvey Barnes. Na een ingestudeerde vrije trap raakte hij kiezelhard de paal. Tien minuten voor rust kwamen The Magpies toch op voorsprong. Nota bene Anthony Gordon, een Scouser uit het blauwe gedeelte van Liverpool, bezorgde Slot kopzorgen.

De trainer van Liverpool voelde de bui al hangen, maar wat volgde was een schitterend schouwspel. Liverpool rechtte knap de rug. Daar dankte het met name Hugo Ekitiké voor, die twee doelpunten maakte en zo de achterstand repareerde. Maar bij zijn eerste goal liet de dure aankoop Florian Wirtz zijn klasse zien. De Duitser danste door de defensie en bediende zijn Franse spits: 1-1. Even later was het Ekitiké die zijn goal helemaal zelf verdiende. Met een vernuftige punter werkte hij de bal in de verre hoek. Liverpool op voorsprong bij rust.

Wirtz vergroot voorsprong Liverpool

Na de thee ging het spel beide kanten op. Newcastle United speelde vol opportune en maakte het de thuisploeg lastig. Liverpool zocht vooral het gevaar via de counters. Uiteindelijk was het Wirtz die de bevrijdende 3-1 maakte, op assist van Mo Salah. De worstelende Egyptische voetbalster zat amper in de wedstrijd, maar legde de bal goed klaar voor de Duitser. Die veegde hem in de verre hoek.

Tranen bij Konaté

Het gaf Slot de kans om in de slotfase zijn sterspelers naar de kant te halen. Er kwam nog een vierde treffer, gemaakt door Ibrahima Konaté. Een emotioneel moment voor de Franse verdediger, die onlangs zijn vader verloor. De tranen rolden dan ook over de wangen van Konaté na de 4-1. Aanvoerder Virgil van Dijk was er om hem te troosten.

Het was voor Liverpool de eerste overwinning sinds 27 december in de Premier League. Ze staan voorlopig vijfde, maar Manchester United komt zondag nog in actie.

