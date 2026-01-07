Arne Slot is nog altijd strijdlustig met Liverpool. Op de persconferentie richting het duel met koploper Arsenal gelooft hij nog altijd in grootse dingen voor zijn ploeg én reageert hij op de kritiek dat Liverpool saai speelt. Dat laatste doet hem pijn. "Maar ik kan het niet volledig oneens met ze zijn."

"Als er één ding is dat ik zou willen, dan zou het zijn dat wij gaan winnen én aantrekkelijk voetbal spelen", luidt het uit de mond van Arne Slot op de persconferentie in Liverpool. De trainer kent een lastige tijd met Liverpool, dat al 9 duels ongeslagen is maar teveel gelijkspeelt (4). Dat moet anders, vindt Slot. "We zijn niet waar we willen zijn."

'Dat zou veel betekenen'

Consistentie. Dat is het belangrijkste woord voor Slot, dat is wat er mist bij Liverpool. "We hebben indrukwekkende overwinningen geboekt, maar ook teleurstellend gelijkgespeeld en verloren. Maar dat we goede teams versloegen, vertelt dat het talent aanwezig is in de groep. De consistentie niet." Daardoor staat Liverpool momenteel op een vierde plaats in de Premier League, veertien punten achter koploper Arsenal, de aanstaande tegenstander van Slot donderdagavond.

Een belangrijk duel, vindt de Nederlander. " Het wordt interessant om te zien hoe we ervoor staan tegenover een zeer goed Arsenal. Ze zijn al een paar jaar zeer sterk, maar dit jaar lijken ze nog beter. Ze hebben zoveel kwaliteiten en amper zwakke punten", bekent hij. "Het zou veel betekenen voor de ploeg als we winnen. Het zou laten zien dat we mee kunnen doen in de laatste fases van de FA Cup en de Champions League", legt de oefenmeester uit.

'Natuurlijk kan het nog een mooi seizoen worden'

Ondanks de grote achterstand weigert Slot te stoppen met dromen. Hij gelooft nog altijd dat dit seizoen een succes kan worden voor Liverpool. " Natuurlijk kan het nog een mooi seizoen worden. Juist Liverpool heeft zo vaak laten zien dat het, als het niet in topvorm verkeert in de competitie, alsnog andere prijzen kan pakken. Het is altijd mogelijk want we hebben een goede groep."

Kritiek op saaie spel

Ook werd Slot gevraagd naar de kritiek op zijn spel. Fans hebben al vaker benoemd dat ze het spel onder Slot maar 'saai' vinden. Dat doet de trainer pijn. "Ik vind dat moeilijk om te horen, omdat ik het niet helemaal oneens met ze ben. Ik zou andere woorden gebruiken en zou bepaalde zaken meenemen in mijn gedachte. Ik wil zoveel prijzen pakken als ik kan, maar ik sta ook bekend om mijn aanvallende manier van spelen. Ik kan alleen maar zeggen dat we proberen dat te doen, maar we hebben moeite met kansen creëren", legt hij uit.

Slot sluit het onderwerp af met een vergelijking. "We zijn niet de enige ploeg die het moeilijk heeft. Ik denk niet dat het aantal kansen dat wij creëren heel erg anders is van goed presterende teams. "Als er één ding is dat ik zou willen, dan zou het zijn dat wij gaan winnen én aantrekkelijk voetbal spelen."

Liverpool speelt donderdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd in het Emirates Stadium van Arsenal.