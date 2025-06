Erik ten Hag heeft zich fel uitgelaten over de KNVB. De coach van Leverkusen stelt dat de voetbalbond FC Twente nog altijd te laks omgaat met kwetsende geluiden rond duels met Feyenoord. Na 25 jaar is er volgens hem niets veranderd. Navraag leert dat het volgens de beleidsbepalers simpelweg lastig te beoordelen is. "Bij geluiden is niet altijd meteen duidelijk waar het om gaat", stelt een woordvoerder.