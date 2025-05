'Arne Slot denkt aan oud-Feyenoorder als nieuwe rechterhand door naderend vertrek John Heitinga'

Arne Slot zal spoedig zijn technische staf van een nieuwe kracht moeten voorzien. John Heitinga lijkt op de weg terug naar Ajax, om daar hoofdtrainer te worden. Op zoek naar een nieuwe assistent kijkt Slot in de Nederlandse keuken.

Heitinga was dit seizoen voor het eerst assistent van Slot, die bezig was aan zijn eerste jaar. Samen met Sipke Hulshoff boekten ze een fantastisch resultaat door de Premier League te winnen. Heitinga gaat de succesformatie echter verlaten, om Francesco Farioli op te volgen bij Ajax.

Dit is beoogd Ajax-trainer John Heitinga: weggestuurd na eerste periode en getrouwd met zus van ex-international John Heitinga (41) is de voornaamste kandidaat om Francesco Farioli op te volgen bij Ajax. De voormalig international stond al eens voor de groep in Amsterdam, maar daarna werd hij aan de kant geschoven voor Maurice Steijn. Via een omweg lijkt Heitinga zich nu te kunnen revancheren bij 'zijn' club. Maar wat weten we eigenlijk over hem?

Slot is lovend over zijn rechterhand, maar houdt hem er graag bij. " Als Ajax slim is, dan zouden ze hem moeten overwegen", zei Slot over de mogelijke aanstelling van Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. "Hij is klaar voor een job als deze. Maar als John slim is, dan blijft hij echter nog een jaar hier", vertelde hij met een knipoog.

Opvolger goede bekende van Slot

Het vertrek van Heitinga moet nog wereldkundig worden gemaakt, maar achter de schermen is Liverpool druk bezig om een vervanger te strikken. En dat wordt volgens Football Insider een bekende van zowel Liverpool als Slot. Het gaat om Dirk Kuijt, die momenteel nog hoofdtrainer is bij het in België gedegradeerde Beerschot.

Topcoach Arne Slot spreekt zich uit over zeer ingrijpende veranderingen: 'Dit heeft grote invloed' Wondercoach Arne Slot heeft zich uitgelaten over de nieuwe opzet die de Europese toernooien sinds dit seizoen hebben. Volgens hem zorgen de veranderingen ervoor dat Engelse ploegen meer kans maken op de winst.

Kuijt speelde 285 wedstrijden voor Liverpool, waarin hij 71 scoorde en 40 assists gaf. In 2012 won hij met de club de League Cup. De voormalig international was jeugdtrainer bij Feyenoord en stapte daarna over naar ADO Den Haag. Dat werd geen succes. Slot gaf Kuijt een kans om mee te kijken in de keuken van Feyenoord, toen hij daar de baas was. Mogelijk kruisen hun paden nu opnieuw, maar dan op Anfield.

Kuijt heeft nog niks losgelaten over zijn toekomst bij Beerschot, maar lijkt na een reeks incidenten op weg naar de uitgang bij de club uit het paarse gedeelte van Antwerpen. Zo was er geen fatsoenlijke trainingsaccommodatie en moest hij halverwege het seizoen afscheid nemen van zijn aanvoerder, zonder dat hij het wist.

Openhartige oud-topvoetballer Dirk Kuijt blikt terug op 'heel heftige' tijd: 'Toen de bodem bereikt' Dirk Kuijt lijkt de deur al sneller dan verwacht achter zich dicht te trekken bij Beerschot. De Nederlandse trainer van de gedegradeerde Belgische club geeft daags voor de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen een openhartig interview in een Belgische krant, waarbij zijn woorden duidelijk zijn.

