Topcoach Arne Slot spreekt zich uit over zeer ingrijpende veranderingen: 'Dit heeft grote invloed'

Wondercoach Arne Slot heeft zich uitgelaten over de nieuwe opzet die de Europese toernooien sinds dit seizoen hebben. Volgens hem zorgen de veranderingen ervoor dat Engelse ploegen meer kans maken op de winst.

Sinds dit seizoen is de opzet van de Champions League, Europa League en de Conference League anders dan voorheen. Alle drie de toernooien hebben nu een grotere competitiefase met meer teams. De traditionele groepsfases zijn nu vervangen door een enkele competitie met één ranglijst.

Hierdoor gaan de acht teams de het hoogst zijn geëindigd in deze competitiefase direct door naar de achtste finales, terwijl de volgende zestien teams strijden in een play-offronde. Teams die onderaan eindigen, zijn direct uitgeschakeld zonder doorstroming naar andere toernooien, in tegenstelling tot de afgelopen jaren.

Invloed op de finale

Volgens Slot heeft deze opzet een grote invloed op welke teams de finales behalen. "Ik weet dat er een verandering is geweest in het format. Dit is het eerste seizoen dat ploegen niet van de Champions League naar de Europa League kunnen. Dus dat heeft invloed op teams die de finale bereiken", zo vertelt hij tegen Sky Sports.

Door deze verandering ziet hij kansen voor de Engelse ploegen in Europa. "Als ze de opzet niet veranderen met ploegen die vanuit de Champions League een toernooi lager gaan spelen, verwacht ik dat Conference League- en Europa League-finales de komende jaren allemaal Engelse finales zijn. Of dat er een Engels team in de finale speelt."

Premier League

Hij heeft dit idee omdat de Premier League volgens hem de grootste competitie is. "Naar mijn idee wordt de competitie sterker en sterker. De nummer zestien en zeventien kunnen de Europa League-finale tegen elkaar spelen. Ik denk niet dat er een competitie in de wereld is waar je dit ziet gebeuren."

"Nu gaat de nummer zes of zeven Europa League spelen. Je kan de nummer zes en zeven niet vergelijken met de nummer zes en zeven van Spanje, Italië, Nederland, België of Duitsland." Volgens de Liverpool-manager heeft dit een belangrijke reden. "De nummer zes en zeven hebben drie keer zoveel geld (of misschien meer) dan alle teams waar ik het net over heb."

Dit seizoen

De woorden van de Nederlandse trainer komen in ieder geval overeen met de finales van dit seizoen. Zo speelden twee Britse ploegen (Manchester United & Tottenham Hotspur) de finale van de Europa League, terwijl Chelsea in de finale stond van de Conference League (en deze wonnen ze ook).