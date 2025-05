Arne Slot kan Erik ten Hag enorm dwarszitten: leegloop dreigt bij Bayer Leverkusen na vertrek sterkhouder

Erik ten Hag tekende deze week een contract bij Bayer Leverkusen en krijgt daar dus de kans om zich te revancheren voor zijn ontslag bij Manchester United. Het belooft echter een loodzware taak te gaan worden, want bij de Duitse topclub dreigen de nodige sterkhouders te vertrekken. Jonathan Tah is de eerste, maar er volgen er waarschijnlijk nog een aantal en daar speelt Arne Slot ook een rol in.

Tah heeft namelijk een contract voor vier jaar getekend bij rivaal Bayern München. De 29-jarige Duitse international komt transfervrij over van Leverkusen. De centrale verdediger kwam liefst tien seizoenen uit voor Leverkusen. Hij speelde in totaal 402 wedstrijden waarin hij achttien keer scoorde. In 2024 pakte Leverkusen onder leiding van trainer Xabi Alonso zowel de landstitel als de Duitse beker.

Harde uitspraak van vertrekkende Manchester United-speler: 'Na het voetbal dat we onder Erik ten Hag speelden...' Christian Eriksen vertrekt aan het einde van het seizoen transfervrij bij Manchester United en sprak bij The Guardian over het belabberde jaar dat de club doormaakte. "We hadden geluk dat we dit seizoen niet degradeerden."

"Het is geen geheim dat we Jonathan Tah al langer op het oog hadden", zei Bayern-bestuurder Max Eberl. "We houden van zijn kwaliteiten: hij is iemand die verantwoordelijkheid neemt. Jonathan had veel aanbiedingen, maar koos voor Bayern, wat wij erg fijn vinden."

Arne Slot aast op belangrijk duo

Het was al langer duidelijk dat Tah zijn contract niet zou gaan verlengen bij Leverkusen en dus zag Ten Hag zijn vertrek ongetwijfeld aankomen, maar er dreigt een ware leegloop bij de Duitse club. Naast Tah lijken er nog twee andere belangrijke spelers te gaan vertrekken en het heeft er heel veel van weg dat die allebei naar het Liverpool van Arne Slot zullen gaan.

Erik ten Hag krijgt specifieke vragen op persconferentie bij Leverkusen: 'Ajax nooit een optie geweest' Een terugkeer bij Ajax is voor Erik ten Hag nooit een optie geweest. Dat vertelde de trainer op de persconferentie van zijn nieuwe club Bayer Leverkusen. Volgens de coach was het niet het goede moment.

De Engelse landskampioen zou namelijk al heel ver zijn met Jeremie Frimpong, die een afkoopsom van zo'n dertig miljoen euro in zijn contract had staan. De Oranje-international kan bij The Reds het leger aan Nederlanders uit gaan breiden, want ook Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo staan daar onder contract.

Daar houdt het nog niet op, want Liverpool lijkt ook dé transfer van deze zomer te gaan doen. Slot zou supertalent Florian Wirtz op het oog hebben en volgens Duitse media wil de international liever naar Liverpool dan naar Bayern of Manchester City. Voor Wirtz zou de Engelse kampioen meer dan honderd miljoen euro neer willen leggen en dat geeft Ten Hag en Leverkusen natuurlijk wel de kans om weer nieuwe spelers aan te trekken.