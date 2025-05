Harde uitspraak van vertrekkende Manchester United-speler: 'Na het voetbal dat we onder Erik ten Hag speelden...'

Christian Eriksen vertrekt aan het einde van het seizoen transfervrij bij Manchester United en sprak bij The Guardian over het belabberde jaar dat de club doormaakte. "We hadden geluk dat we dit seizoen niet degradeerden."

Het rampzalige seizoen van Manchester United, met de historisch slechtste klassering ooit in de Premier League (15e plaats), blijft de gemoederen bezighouden. In een interview met The Guardian gaf Eriksen toe dat het degradatiegevaar waarvoor Amorim al had gewaarschuwd, zeer reëel was.

"Volgend seizoen moet beter, en ik geloof dat dat ook zo zal zijn", opent de Deense middenvelder. "We hadden geluk dat we na dit seizoen niet degradeerden en ik moet de supporters bedanken. Ze hadden de situatie nog chaotischer kunnen maken door teleurgesteld in ons te zijn, maar verrassend genoeg steunden ze ons enorm, zelfs in de moeilijkste tijden."

Terug naar de top

Eriksen gelooft erin dat trainer Ruben Amorim de ploeg weer naar de top kan brengen. "Ik denk dat er gedurende het seizoen een ontwikkeling in het team te zien was. De resultaten lieten dat niet zien, dat klopt, maar na het voetbal dat we onder Ten Hag speelden, kost het even tijd voordat de spelers zich aanpassen. Individueel gezien heeft de selectie veel kwaliteit en deze ploeg hoort nooit op deze positie in de Premier League te staan. Nu is het aan hen om het tij te keren en ik heb er vertrouwen in dat ze daartoe in staat zijn," besloot Eriksen.

Ajax

De 33-jarige middenvelder wordt de afgelopen periode wel eens in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. Eriksen kwam tussen 2010 en 2013 tot 163 wedstrijden voor de club. De Amsterdammers zouden alleen zijn salaris hoeven te betalen.

