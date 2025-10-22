Liverpool is getroffen door een plotseling sterfgeval binnen de club. Dat laat de Engelse grootmacht vlak voor het Champions League-duel met Eintracht Frankfurt weten via sociale media. "De gedachten van iedereen bij de club zijn bij zijn familie, vrienden en dierbaren in deze droevige tijd."

Het gaat om Jonathan Humble, de shirtmanager van het eerste vrouwenelftal. Hij overleed na een plotselinge ziekte. "Dit is verschrikkelijk nieuws en het eerste wat ik wil zeggen is dat al onze liefde en gedachten op dit moment bij Jons vrouw Claire en zijn drie kinderen zijn", aldus Andy O'Boyle, de algemeen directeur van de vrouwentak van Liverpool.

Humble was sinds dit seizoen werkzaam bij Liverpool, nadat hij eerder actief was voor Manchester United. "Hoewel we hem maar een paar maanden bij ons hadden, straalden zijn trots op zijn werk en zijn drang om de hoogste standaarden te zetten vanaf dag één door", vertelde O'Boyle. "We zullen hem allemaal vreselijk missen."

Liverpool in rouw

Hoofdcoach Gareth Taylor rouwde eveneens om het verlies van een van zijn stafleden. "We hebben Jon misschien maar kort bij ons gehad, maar hij heeft een enorme impact gehad", verzekerde hij. "Het is moeilijk te geloven dat we hem zo jong verloren hebben en natuurlijk staan ​​Claire en zijn kinderen vandaag bovenaan in onze gedachten."

Liverpool Football Club is deeply saddened by the passing of Women’s first team kit manager, Jonathan Humble, following a sudden illness.



The thoughts of everyone at the club are with Jonathan’s friends, family and loved ones at this sad time. — Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) October 22, 2025

Liverpool in Champions League

Het tragische nieuws komt vlak voor de wedstrijd van het mannenelftal van Liverpool in de Champions League. De ploeg van Arne Slot neemt het in Duitsland op tegen Eintracht Frankfurt.

Eerder deze zomer kreeg Liverpool ook al te maken met een sterfgeval binnen de club, toen ging het om een speler. Begin juli kwam Diogo Jota samen met zijn broer André Silva om het leven bij een verkeersongeluk. De Portugees was een belangrijke kracht binnen het elftal van Slot en had een groot aandeel in de landstitel vorig seizoen. Liverpool besloot rugnummer 20 van Jota te vereeuwigen en in de 20e minuut wordt hij nog altijd luidkeels toegezongen op Anfield.

