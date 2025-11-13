Dat we in Europa de Premier League kunnen volgen, is een luxe die we inmiddels al jaren voor lief nemen. Wereldwijd is het de meest bekeken voetbalcompetitie. Maar er zijn nog wat (dictatoriale) landen die het hoogtepunt van het westerse kapitalisme, met spelers ter waarde van tientallen tot honderden miljoenen, verbannen. Nu hoort Noord-Korea daar nog bij, maar er komt snel verandering in.

Volgens The Guardian heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un groen licht gegeven voor het uitzenden van wedstrijden uit de Engelse Premier League in zijn land. Maar het bijzondere eraan is dat het gebeurt onder bizarre, strikte voorwaarden. Kim Jong-Un is een bekende dictator, die met zijn familie het land hermetisch heeft afgesloten van de rest van de wereld.

Genadeloze censuur

Het worden in ieder geval geen live-uitzendingen, zo meldt het rapport. De wedstrijden worden pas na afloop vertoond, na een zeer uitgebreide en strikte montage. Elk shot dat volgens de autoriteiten 'niet voldoet aan de staatsnormen' wordt verwijderd of aangepast. Beelden van Zuid-Koreaanse voetballers, zoals Kim Ji-su (Brentford) en Hwang Hee-chan (Wolves), worden compleet geschrapt. Zo wordt elk spoor van Zuid-Koreaanse aanwezigheid genadeloos gecensureerd.

Alles bedekt en vervangen door eigen symbolen

Elke wedstrijd wordt bovendien ingekort van 90 naar 60 minuten. Noord-Koreaanse kijkers krijgen dus gemonteerde versies te zien, volledig afgestemd op de 'dynamiek en gepastheid' van het regime. De staatstelevisie bedekt ook alle Engelse teksten en graphics op het scherm, en vervangt deze door eigen symbolen. Een andere bizarre maatregel is het verwijderen van alle scènes met LGBTQ+-symbolen, inclusief regenboogvlaggen en elke boodschap die gelijkheid of inclusie promoot.

Ideologische controle van het regime

Hoewel de beslissing om de Premier League uit te zenden kan worden gezien als een poging van het regime om 'culturele vensters' naar de wereld te openen, toont de reeks restricties duidelijk aan dat voetbal in Noord-Korea streng gefilterd blijft. Het is puur propaganda en ideologische controle van het regime. De Premier League is ook talloze Nederlanders rijk. Van Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk tot Burnley-aanvaller Zian Flemming, ze zullen binnenkort allemaal te zien zijn in het bijzondere land.

