Liverpool-coach Arne Slot staat bekend om zijn veeleisende stijl. Zijn aanpak wordt vaak als positief streng ervaren, maar tóch moeten nieuwe spelers behoorlijk wennen aan de Nederlander. Hugo Ekitike geeft openhartig toe dat hij Slot soms 'best wel irritant' vindt.

Slot is doorgaans niet iemand die spelers openlijk bekritiseert, maar afgelopen seizoen maakte hij een uitzondering. Hij uitte zijn ongenoegen over Darwin Núñez vanwege diens spel zonder bal, een aspect waar de vertrokken Liverpool-spits volgens Slot meer in moest investeren. Ekitike erkent dat de trainer soms irritatie oproept met zijn hoge eisen. "Als speler ben je soms wel pissed off, het is irritant", zegt de spits grijnzend in gesprek met Daily Mail.

Toch ziet de spits van ruim negentig miljoen euro de intenties achter de woorden van zijn manager. "Ik weet dat hij het beste voor mij wil en het beste voor het team. Hij wil dat ik steeds meer geef. Soms heb je het gevoel dat hij je op de huid zit, maar dat betekent juist dat hij in je gelooft. Als een coach je niet mag, zal hij je niet proberen te helpen. Op een bepaalde dag denk ik natuurlijk: het is een beetje vervelend, maar als ik terugkijk naar de discussie die we hebben gehad, zie ik dat het alleen maar goede dingen zijn en dat ik er alleen maar beter van word."

Werktempo zonder bal

Een belangrijk punt van verbetering waar Slot op hamert, is het werktempo zonder bal. "Ik moet meer betrokken zijn en meer voor het team werken", zegt de Franse spits, die deze zomer overkwam van Eintracht Frankfurt. "Dat probeer ik nu te doen en dan komen we er wel", stelt Ekitike. Slot’s aanpak lijkt nog niet helemaal zijn vruchten af te werpen, want Ekitike heeft al sinds 23 september niet meer gescoord in de Premier League.

Kylian Mbappé: een grote broer

Naast de constante feedback van Slot krijgt Ekitike ook advies van een bijzondere bron: Kylian Mbappé. De twee hebben een sterke band sinds hun gezamenlijke tijd bij Paris Saint-Germain, toen Ekitike nog een tiener was. De Real-ster geeft hem regelmatig advies. "Hij zag me in een lastige positie bij PSG. Hij is blij voor me dat het nu goed gaat. Hij is als een grote broer voor me geweest, altijd goed voor me en gaf me altijd advies", vertelt Ekitike.

