Arne Slot heeft zijn eerste echte crisis als manager te pakken. De Nederlander won al vier wedstrijden op rij niet in de Premier League, waardoor alle ogen op hem gericht zijn. Liverpool kan zich revancheren in de Carabao Cup en daarvoor heeft Slot een opvallend besluit genomen.

Slot werd afgelopen seizoen in zijn eerste jaar als manager van Liverpool gelijk kampioen. De verwachtingen waren hooggespannen voor het tweede seizoen, maar vooralsnog hapert de motor. Dat terwijl er voor bijna 500 miljoen euro werd uitgegeven op de transfermarkt aan spelers als Alexander Isak, Florian Wirtz en Hugo Ekitiké. Liverpool won nog - met kunst- en vliegwerk - nog wel de eerste vijf wedstrijden van het seizoen, maar daarna volgden vier nederlagen op rij.

Tussendoortje

In Engeland volgen de wedstrijd zich in rap tempo op, dus Slot en zijn ploeg kunnen zich al snel revancheren. Te beginnen met Crystal Palace in de Carabao Cup. Liverpool heeft nog een appeltje te schillen met dat team. Eerder dit seizoen won Palace het Community Shield, de Engelse variant van de Johan Cruijff Schaal. Ook in de competitie was de ploeg uit Londen de huidige kampioen de baas.

Slot neemt bijzondere beslissing

In aanloop naar het bekerduel in de achtste finales heeft Slot besloten geen persconferentie te geven. Volgens de regels van het toernooi zijn clubs niet verplicht om briefings te organiseren voor wedstrijden. De manager en één speler moeten wel een interview geven aan de uitzendende televisiezender. Slot zal dit wel doen, maar Anfield heeft de mogelijkheid van een persconferentie laten schieten. De reden hiervoor is echter waarschijnlijk niet de slechte reeks waarin het team zich bevindt, aangezien Liverpool dezelfde aanpak hanteerde voor de overwinning op Southampton in de vorige ronde van de Carabao Cup.

In voorgaande jaren, toen Jürgen Klopp nog aan het roer stond bij Liverpool, was het vaak zijn jarenlange assistent Pep Lijnders die de persconferenties voor de toernooiwedstrijden voor zijn rekening nam. Lijnders is nu assistent van Josep Guardiola. Velen verwachtten dat Giovanni van Bronckhorst, de huidige assistent van Slot, de kans zou krijgen om te spreken op de persconferenties voor de Carabao Cup-wedstrijden. Dat blijkt niet het geval.