De zorgen om Arne Slot en Liverpool nemen toe. In Rondo op Ziggo Sport klonk kritiek op de keuzes van de Nederlandse manager, wiens ploeg dit weekend voor de vierde keer op rij verloor in de Premier League. De dure zomerversterkingen vallen voorlopig flink tegen en dat komt op het conto van Slot.

Na de overtuigende 1-5 zege op Eintracht Frankfurt in de Champions League leek Liverpool weer op koers, maar tegen Brentford ging het opnieuw mis: 3-2. Volgens de Ziggo Sport-analisten oogt het team inspiratieloos en onzeker. "Je ziet echt spelers die zwaar uit vorm zijn", begon Youri Mulder bij Rondo.

"Salah, Szoboszlai… die halen hun niveau niet meer. En Kerkez, dat is toch geen Liverpool-niveau?", vroeg de analist zich hardop af over de kwaliteiten van één van de topaankopen van Slot.

'Die spits van 140 miljoen, die zie ik gewoon niet'

Van Basten wees op zijn beurt op de defensieve problemen. "Konaté is zo traag, joh. En die spits van 140 miljoen, Isak - die zie ik gewoon niet", klonk het kritisch. De legendarische spits ziet Liverpool het zelfvertrouwen verliezen dat het onder Slot juist typeerde.

Ruud Gullit legde de vinger op een andere zere plek: de keuzes van Slot zelf. Vooral de beslissing om topaankoop spits Hugo Ekitiké te passeren voor nieuwkomer Alexander Isak vindt hij opvallend. "Die jongen speelde goed, en ineens zat hij op de bank. Dan denk je als speler: waarom? Dat is niet lekker voor een elftal", klinkt Gullit.

Zware klap voor Liverpool na drama rond Jota

Mulder denkt dat de nieuwelingen tijd nodig hebben, maar ontkent niet dat het zorgwekkend oogt. "De automatismen zijn weg, en dat merk je in alles. Wat er met Diogo Jota is gebeurd, dat hakt er ook in", zei hij. De Portugese aanvaller kwam in juli om het leven samen met zijn broer André Silva bij een auto-ongeluk.

'Liverpool straalt geen angst meer uit'

Ook Boudewijn Zenden, oud-speler van Liverpool, ziet met lede ogen aan hoe de ploeg zijn glans van vorig seizoen kwijt is. In gesprek met Sportnieuws.nl sprak hij eerder van een duidelijk verval. "Liverpool is dat ongenaakbare een beetje kwijt", zei hij. "Dat merkt een tegenstander natuurlijk. De tegenstander denkt dat er tegen Liverpool wat te halen valt, wat in het verleden natuurlijk een stuk minder was." Met dat in het achterhoofd wordt ook het bekerduel van woensdag tegen Crystal Palace allesbehalve eenvoudig.

Volgens Zenden ligt de oorzaak niet alleen bij de spelers, maar ook bij de veranderingen die Slot deze zomer doorvoerde. "Er zijn veel nieuwe gezichten gekomen en dat kost altijd tijd", aldus de voormalig Oranje-international. "Maar ondanks alle aankopen lijkt het erop dat ze een jasje hebben uitgedaan. Ergens halverwege januari kun je concluderen waar je staat en zien welke kant het uit gaat."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.