Het onvermijdelijke lijkt dan eindelijk te gebeuren voor Arne Slot. Hij moet dealen met een heleboel kritiek na een mindere periode van zijn ploeg Liverpool. Waar vorig jaar alles hosanna was, ontstaat er nu weerstand tegenover zijn peperdure ploeg. Hoe Slot deze periode doorstaat gaat definiëren wat voor trainer het is.

Voor het eerst in zijn carrière heeft Arne Slot drie keer achter elkaar verloren. En dat niet met PEC Zwolle, AZ of Feyenoord maar met het grote Liverpool dat afgelopen transferperiode honderden miljoenen over de toonbank heeft gesmeten voor nieuwe aanwinsten. En dat er zware tijden zouden aanbreken voor Slot, dat stond in de sterren geschreven.

Wankele tijd

Het wankelde al een tijdje namelijk. Liverpool stond lange tijd 'gewoon' bovenaan, maar wie kijkt naar hoe deze overwinningen tot stand kwamen, snapt dat het er anders uit ziet. Veel wedstrijden werden namelijk in de laatste minuten beslist, door een zeker niet overtuigend Liverpool. Grote sterren krijgen de schuld; Mo Salah, Virgil van Dijk krijgen kritiek, maar ook de aanwinsten krijgen het zwaar te verduren. Dat is misschien nog wel het ergst.

Het zijn allemaal aankopen die zijn gekomen onder leiding van Slot. Kerkez, Wirtz, Frimpong, allemaal worden ze te licht bevonden. "Slot moet terug naar de basis", klonk analist Jamie Carragher. Weg met de peperdure aankopen, wilde hij zeggen in andere woorden. Een directe aanval op de 'Slot-versterkingen'.

Geen nieuwkomer meer

Waar Slot vorig jaar kon voortborduren op wat Jurgen Klopp had achter gelaten, staat hij er nu alleen voor met zijn eigen selectie. De periode van 'wennen' is verplaatst van het eerste jaar naar het tweede jaar. Dit zijn de problemen die je had verwacht aan te treffen toen Slot net begon. Dat maakt deze periode nog moeilijker, nu krijgt hij de tijd die men hem wilde gunnen niet meer. Daar heeft hij al te veel voor gepresteerd met Liverpool.

Tel daarbij op dat er nu ook factoren spelen voor Slot waar hij geen enkele invloed op heeft. Dat weten Nederlandse collega's van hem maar al te goed. Het overlijden van Diogo Jota is pas een kleine maand of drie geleden, dat speelt -bewust of onbewust- nog altijd een rol binnen de club Liverpool.

Balans is zoek

Het is aan Slot om al die zaken te balanceren. Net als dat hij het balans in zijn team moet terugvinden, want die is in deze peperdure selectie ook verdwenen. Slot is nog druk aan het sleutelen, dat zie je aan elke opstelling van hem. Waar je vorig jaar de 11 namen zo op papier kon zetten, is het nu elke wedstrijd een verrassing wie er spelen.

Aan Slot de taak om snel de gouden formule te vinden. Want na vorig seizoen én de honderden miljoenen die zijn uitgegeven, zijn de verwachtingen logischerwijs hoger dan ooit. Overleeft hij deze periode met zijn ploeg, dan is hij misschien nog wel een grotere trainer dan we allemaal dachten. Maar als Liverpool nu de weg naar beneden heeft ingezet, zullen ze in Engeland er als de kippen bij zijn om het succes van vorig jaar te vergeten en hem verantwoordelijk stellen.