Liverpool verloor zaterdag met 2-1 op bezoek bij Chelsea en is daarmee de koppositie in de Premier League kwijt. "We wisten dat dit een heel zwaar seizoen zou worden, vanwege meerdere redenen", vertelde een zichtbaar teleurgestelde Virgil van Dijk na afloop.

"De tweede helft lag wagenwijd open", reageerde een teleurgestelde Van Dijk na afloop van het duel op de vraag van de verslaggever van ViaPlay hoe hij het duel had beleefd. "Beide elftallen probeerden er alles aan te doen om die winnende te maken. Ik denk dat wij misschien net ongelukkig waren of net niet goed genoeg in de laatste bal. Uiteindelijk doet het gewoon pijn als je hem in de laatste minuut tegen krijgt."

Typerend

"Misschien wel een beetje typerend omdat wij dat in de eerste fase van de competitie natuurlijk best wel vaak deden", gaat Van Dijk verder, doelend op een reeks wedstrijden waarbij Liverpool steeds net aan de winst naar zich toetrok.

"Maar, de tweede helft was beter in het creëren van kansen", gaat hij verder. "In de eerste helft lieten ze Ibra (Ibrahima Konaté, red.) heel veel vrij, wilden ze niet dat de bal richting mij komt én als de bal dan uiteindelijk bij mij was, dan had ik weinig keuze. In de tweede helft werden de ruimtes wat groter en toen namen we wat meer risico."

'Gewoon balen'

"Voor een neutrale toeschouwer was het een interessante tweede helft denk ik, maar voor ons een teleurstellend einde", concludeert de Oranje-international. Vorige week leed Liverpool op bijna exact dezelfde wijze een nederlaag tegen Crystal Palace.

"Dat zijn niet dezelfde redenen denk ik", reageert Van Dijk op die gebeurtenissen. Tegen Palace waren we slecht. In de Champions League kregen we een penalty tegen, dan ga je natuurlijk meer risico nemen, creëer je wel mogelijkheden, maar uiteindelijk verlies je. En nu is het gewoon balen. Ook net voor de internationale week, maar goed, er is werk aan de winkel, dat is duidelijk."

Zwaar seizoen

"We wisten dat dit seizoen heel zwaar zou worden", licht de aanvoerder van Liverpool verder toe. "Dat heb ik ook heel vaak zelf benadrukt. Vanwege meerdere redenen. Niet alleen vanwege wat er op het veld gebeurt, niet alleen omdat er nieuwe spelers bij komen, maar ook gewoon alle omstandigheden", stelt hij, waarbij hij lijkt te verwijzen naar de plotselinge dood van Liverpool-speler Diogo Jota afgelopen zomer na aan noodlottig auto-ongeluk.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.