Arne Slot zal zondag een stuk beter slapen dan de afgelopen dagen. De druk op de Liverpool-coach werd enorm opgevoerd na de zeperd tegen PSV in de Champions League, maar zondag wist zijn ploeg eindelijk weer eens te winnen. Liverpool rekende af met West Ham United en dus is Slot plotseling weer de gevierde man.

Slot zou naar verluidt een ultimatum hebben gekregen van de clubleiding dat hij de duels met West Ham en Sunderland moet winnen om zijn baan te behouden. Hij voldeed in ieder geval aan het eerste deel daarvan, want Liverpool won met 2-0 in Londen. Dat kwam mede door een gewaagde beslissing van Slot.

De coach besloot namelijk om sterspeler Mohamed Salah op de bank te zetten. De Egyptenaar is al jarenlang de belangrijkste doelpuntenmaker van The Reds, maar bakt er dit seizoen nog maar weinig van. Toch begon hij vooralsnog elke wedstrijd in de Premier League in de basis. Daar bracht Slot zondag verandering in. Het was zelfs de allereerste keer sinds Slot coach van Liverpool is dat Salah op de bank begon in de Premier League.

De beslissing wierp zijn vruchten af en dus draaide de stemming rond Slot weer. "Zijn naam werd in de laatste minuut luid gezongen en dat was veelbetekenend", schrijft Liverpool Echo. "Het was een boodschap die duidelijk maakte dat zovelen nog steeds achter Slot staan in de moeilijkste periode van zijn tijd als trainer. De defensieve soliditeit, de vechtlust en de identiteit van de eerste doelpuntenmaker waren precies het recept dat de dokter voor Slot had voorgeschreven."

Die doelpuntenmaker was Alexander Isak. Hij werd voor 150 miljoen euro overgenomen van Newcastle, maar scoorde nog niet in de Premier League. Zondag bezorgde hij Slot de zege en ook Florian Wirtz, die andere peperdure aankoop, speelde een sterk duel.

Liverpool 2.0

"Was dit de eerste glimp van Liverpool 2.0? Het eerste teken dat de dure evolutie van Arne Slot eindelijk vormen begint aan te nemen?", vraagt The Telegraph zich dan ook af. "Zo voelde het wel aangezien Slot Salah op de bank zette en zijn team om Iak en Wirtz bouwde. De aanvalsfocus verdween daarmee van de rechterflank naar het centrum en op die manier speelde Liverpool onbetwist beter dan voorheen."

Ook bij Daily Mail ging het vooral om de keuze van de Liverpool-coach: "Slot is een ingetogen man als het goed gaat, maar ook, en dat leren we nu, als het minder goed gaat. Hij werd niet alleen beloond voor het feit dat het perspectief wist te behouden te midden van alle waanzin, maar ook voor een aantal moedige en uiterst gevoelige beslissingen in aanloop naar deze wedstrijd."

