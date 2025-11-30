De druk nam de afgelopen dagen na de enorme afgang van Liverpool tegen PSV flink toe op Arne Slot en de directie zou zelfs een ultimatum hebben gesteld aan de coach. Aan deel één daarvan voldeed de trainer in ieder geval, want Liverpool boekte zondag een hele welkome zege op bezoek bij West Ham United: 0-2. Recordaankoop Alexander Isak en Cody Gakpo zorgden voor enorme opluchting bij Slot.

Slot leidde Liverpool eerder dit jaar nog overtuigend naar de twintigste landstitel uit de geschiedenis en in de Britse media leek het bij tijd en wijlen wel alsof de messias zelf in Engeland was neergedaald. Hoe anders is die situatie inmiddels, want na negen nederlagen in twaalf duels nam de druk de afgelopen dagen flink toe. Met name de manier waarop de 4-1 nederlaag tegen PSV tot stand kwam, was ontluisterend.

In en rond Liverpool gingen er de afgelopen dagen verhalen rond dat Slot de wedstrijden met West Ham United en Sunderland moest winnen om aan te mogen blijven. De spanning stond er dus vol op zondag en Slot nam een opvallende maatregel door sterspeler Mohamed Salah voor het eerst dit seizoen in de Premier League op de bank te zetten.

Gakpo en Isak belangrijk

Liverpool begon nog wat weifelend aan het duel, maar kreeg gedurende de eerste helft steeds meer grip op de wedstrijd. Tot echt grote kansen leidde dat echter niet. Pas een kwartier na rust werd de ban gebroken. Recordaankoop Alexander Isak, die afgelopen zomer voor zo'n 150 miljoen euro werd binnengehaald, schoot op aangeven van Cody Gakpo zijn eerste doelpunt van dit Premier League-seizoen binnen.

De ploeg van Slot was de laatste tijd defensief erg kwetsbaar, maar hield in Londen simpel stand. Daarbij werden ze geholpen door West Ham-speler Lucas Paqueta. De Braziliaan maakte een tien minuten voor tijd een overtreding en was het daar niet mee eens. Hij kreeg een gele kaart voor protesteren, maar bleef dusdanig lang doormekkeren dat hij er direct nog één kreeg en het veld moest verlaten.

In de extra tijd werd het nog mooier voor Liverpool. Cody Gakpo was na de assist op Isak ook zelf trefzeker en bezorgde Liverpool daarmee een broodnodige zege.

Liverpool klimt

Liverpool stijgt door de zege naar de achtste plek in de Premier League met 21 punten uit dertien duels. Ondanks de dramatische reeks van The Reds staan ze slechts twee punten achter de vierde plaats en die geeft recht op deelname aan de Champions League volgend seizoen. Het gat met koploper Arsenal is wel al acht punten en The Gunners spelen later op de zondag nog tegen Chelsea.

