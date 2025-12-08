Liverpool-trainer Arne Slot heeft in een persconferentie gereageerd op de lastige situatie die is ontstaan rond Mohamed Salah. De Egyptische sterspeler gaf in het weekend een vernietigend interview, waarin hij onder meer zei dat zijn relatie met Slot kapot is.

Heeft Slot het gevoel dat de Egyptische spits hem bedoelde, met de opmerking dat iemand hem onder de bus wil gooien bij de club? Slot hield zich afzijdig: "Dat moet je aan hem vragen. Ik weet niet wie hij bedoelt."

Conflict

De coach legt uit: "Voor zaterdag hebben we al met elkaar gesproken. Erg vaak zelfs. Soms wat korter, soms wat langer. Hij heeft het recht om de situatie te ervaren zoals hij het voelt. Ik kijk er anders naar. Ik snap dat spelers die niet in de basis staan, daar niet tevreden over zijn. Maar hij trainde prima vorige week."

"Het is niet voor het eerst dat een voetballer die niet speelt daar iets over zegt. Mijn reactie is helder. Daarom zit hij nu niet hier vanavond. Na morgen kijken we opnieuw naar de situatie. Nu ligt de focus op Inter. Maar het is altijd mogelijk dat een speler weer terugkeert in de selectie."

Kritiek op Arne Slot

Salah ontbreekt dus in ieder geval dinsdag in de selectie van Liverpool voor het duel met Internazionale in de Champions League. Dat heeft alles te maken met zijn kritische interview. Ook Cody Gakpo ontbreekt in de selectie van Liverpool. De Nederlandse internationals Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch zijn wel geselecteerd.

Onder de bus

Salah had na het 3-3-gelijkspel tegen Leeds United, waarbij hij de hele wedstrijd op de bank bleef, tegen de media gezegd dat hij onder de bus was gegooid. Ook zei hij dat hij "opeens geen relatie meer had met de trainer". "Ik heb het idee dat iemand me niet meer bij deze club wil hebben", aldus Salah, die zich maandagochtend wel op de training meldde bij Liverpool.

De Egyptische aanvaller zei verder dat de thuiswedstrijd van volgende week tegen Brighton & Hove Albion mogelijk zijn laatste voor Liverpool is. Daarna gaat hij naar de Afrika Cup.

Alles over Premier League

