Weer een gevoelige klap voor Arne Slot en zijn mannen: Liverpool speelde zaterdag uit tegen Leeds gelijk met 3-3. Dat kan zware consequenties hebben voor Slot, die slechts twee van de vorige tien Premier League-wedstrijden won. Hoe reageren Engelse media op de tegenvaller?

Na de domper tegen de nummer 16 van de Engelse competitie staan The Reds achtste. De lokale krant Echo schrijft: "Het is alweer een teleurstellend gelijkspel voor Arne Slot. Hij zag dat zijn team bij een voorsprong met 2-0 op de knop voor zelfvernietiging drukte."

'Dat zag er niet zo slim uit'

The Guardian wijst met een beschuldigende vinger naar de tactische keuzes van Slot.

"Slot versterkte in de tweede helft zijn middenveld. Op dat moment was Liverpool juist in controle. Die keuze zag er niet zo slim uit. Weer liet de verdediging verstek gaan. Hugo Ekitike en Dominik Szoboszla waren geweldig, maar hun werk wordt teniet gedaan door de centrale verdedigers. De druk op Slot houdt aan."

Lek achterin

BBC heeft eveneens aandacht voor de lekke defensieve lijn van Liverpool, de regerend kampioen van de Premier League. "De club heeft nu voor de derde keer dit seizoen na de 90e minuut tegengoals opgelopen die puntverlies betekende. Het gebeurde ook tegen Crystal Palace en Chelsea."

De Britse staatsomroep geeft lezers een kans om te reageren. En de reacties wijzen één kant uit: Slot out. "De berichten stromen binnen van onze lezers. En velen van hen willen dat Slot wordt ontslagen", aldus de site.

Woede

Daily Mail plaatst een foto van enkele spelers van Liverpool, vlak nadat ze de 3-3 om de oren kregen in de slotfase. "Kijk eens naar deze spelers na de goal van Leeds", aldus de krant. "Verslagenheid. Ongeloof. Woede. Kies maar. Maar hoe moet dit nu verder?"

