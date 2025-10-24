Liverpool-trainer Arne Slot heeft zich in aanloop naar het duel tegen Brentford in de Premier League uitgesproken over een groot gemis bij Ajax. Jordan Henderson vertrok namelijk na een seizoen in Amsterdam alweer naar Engeland. Slot heeft gezien welke impact hij in Nederland maakte.

De Engelse middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap naar Brentford, maar heeft het grootste deel van zijn carrière voor Liverpool gespeeld. Tussen 2011 en 2023 speelde hij 360 wedstrijden voor de club. Zaterdag zal hij voor het eerst sinds zijn vertrek bij Liverpool tegen zijn oude club spelen.

Gemis bij Ajax

Slot wilde hem daarom in aanloop naar het duel niet onbenoemd laten. "Hoewel ik zelf niet met hem heb gewerkt, gaan we het opnemen tegen Jordan", begon hij. "In Nederland raken de mensen niet uitgepraat over hoe erg Ajax Henderson mist. Dat laat zien hoe belangrijk hij was voor Ajax, hoe belangrijk hij is geweest voor Liverpool en hoe belangrijk hij nu is voor Brentford."

Henderson heeft bij zijn nieuwe club een basisplaats afgedwongen en start dus hoogstwaarschijnlijk ook tegen Liverpool. Hij sprak eerder zelf ook al over zijn tijd in Nederland. Daarbij was hij met name lovend over zijn oude trainer Francesco Farioli. "Er waren hele goede momenten, vooral vorig seizoen bij Ajax. We waren een echt team en de trainer die kwam was fantastisch. Hij gaf me de passie voor het spel weer terug, door de manier waarop we speelden en hoe hij het team opstelde. Ik ben hem erg dankbaar dat hij me weer van voetbal heeft laten houden."

Blessures bij Liverpool

Slot moet mogelijk een aantal spelers missen tegen Brentford. Hij weet nog niet of hij zaterdag een beroep kan doen op Oranje-international Ryan Gravenberch en zomeraankoop Alexander Isak voor het competitieduel met Brentford. Jeremie Frimpong is zeker afwezig. Isak en Frimpong vielen woensdag tijdens de gewonnen Champions League-wedstrijd bij Eintracht Frankfurt (1-5) uit met blessures. Gravenberch miste de reis naar Duitsland door een enkelblessure.

"Het gaat aardig met Alex", zei Slot vrijdag tijdens een persconferentie. "Hij is een vraagteken voor het weekend, dus dan zullen we zien. Hetzelfde geldt voor Ryan. Laten we afwachten hoe het vandaag met hem gaat."

Slot zei donderdag al dat Frimpong de komende weken is uitgeschakeld met een hamstringblessure. "Jeremie is er niet goed aan toe", bevestigde Slot vrijdag. "Daarmee bedoel ik dat hij zeker morgen of volgende week niet speelt. Bij een hamstringblessure gaat het wel even duren."

