Arne Slot won woensdagavond na vier nederlagen op rij weer eens met Liverpool. Het werd 5-1 in het Champions League-duel met Eintracht Frankfurt. Toch houdt de trainer een zure nasmaak over aan het duel. Een belangrijke kracht viel geblesseerd uit.

Oranje-international Jeremie Frimpong startte in de basis tegen Eintracht Frimpong, maar viel na 19 minuten uit met een hamstringblessure. Slot denkt dat hij het weken zonder de Nederlander moet stellen. De trainer maakt zich ook zorgen om Alexander Isak.

Die kon na rust niet meer verder spelen. "Dat is de lastige balans die we met hem hebben. Hij heeft nauwelijks getraind voordat hij hier kwam en we hebben hem stap voor stap opgetraind", zei Slot na afloop van het duel. Isak kwam afgelopen zomer over van Newcastle United maar heeft nog niet kunnen overtuigen.

Druk schema

De drukke kalender speelt hem parten. "Je hebt het gevoel dat er een moment moet komen waarop hij twee keer per week kan spelen. De eerste keer dat we het proberen, moet hij het veld meteen verlaten. Maar laten we hopen dat dat meevalt", aldus Slot.

Hij baalt wel van het overvolle schema. "Bij Liverpool speel je om de drie dagen. We hebben dit seizoen al eens drie keer in zeven dagen moeten spelen, wat lastig is zonder een goede voorbereiding."

Over twee dagen staat voor Liverpool dan ook alweer de volgende wedstrijd op het programma. De ploeg speelt dan een uitwedstrijd tegen Brentford in de Premier League. Slot zal daarin sowieso geen beroep kunnen doen op Frimpong. Die zal weken uitgeschakeld zijn met zijn hamstringblessure.

Oranje

Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor Oranje. Het Nederlands elftal komt komende maand weer in actie. Op 14 november is Polen de tegenstander en drie dagen later wordt de WK-kwalificatiereeks afgesloten tegen Litouwen.

Mohamed Salah

Fans van Liverpool zullen Frimpong wel missen. Zeker omdat hij tegen Manchester United nog de vervanger was van Mohamed Salah. De supporters zijn de laatste tijd niet te spreken over de aanvaller. Die zou namelijk te 'egoïstisch' zijn.

De kritiek op de Egyptenaar volgde met name doordat hij in het duel met Frankfurt niet aflegde op Florian Wirtz, die in een goede scoringspositie stond. "Salah moet stoppen met deze zelfzuchtige onzin", klonk het op sociale media. Fans roepen ook op om hem niet meer te laten starten tegen Brentford.

