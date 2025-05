Arne Slot verdient respect van Britse media door 'foute beslissing' te nemen bij Liverpool

Arne Slot heeft het kampioenschap bij Liverpool niet direct een positief vervolg kunnen geven. The Reds verloren met duidelijke cijfers van Chelsea: 3-1. De Nederlandse trainer gaf andere spelers in zijn selectie extra speelminuten. Dat leverde hem respect op.

Het kampioenschap in de Premier League is al binnen dus wat is er te verliezen, moet Slot hebben gedachten. Zijn team hielp een gemotiveerd Chelsea naar een belangrijke drie punten. Al vroeg kwam de nummer vijf van Engeland op voorsprong via Enzo Fernandez.

Arne Slot gunt

In de tweede helft was Jarell Quansah de schlemiel met een eigen doelpunt. Pas in de 85ste minuut maakte Liverpool hun eerste doelpunt: Virgil van Dijk vond de netten. Diep in de extra tijd raakte Cole Palmer een penalty om 3-1 te maken.

Heel gek was de makkelijke overwinning van Chelsea ook weer niet. Slot besloot om spelers als Harvey Elliott, Diogo Jota en Quansah speelminuten te geven die ze eerder dit seizoen niet kregen. Het liet direct zien waarom Slot niet van teveel basiswisseling houdt.

Respect Britse media

Die ingeving zorgde voor respect bij Britse media. 'De waarheid is dat Slot zijn team vorige week naar de landstitel leidde en hij heeft het recht om de opstelling te kiezen die hij wil', schrijft The Daily Mail. 'Het was niet alsof hij wilde dat zijn team zou verliezen, maar hij wilde waarschijnlijk spelers de kans geven om indruk op hem te maken. Geen van hen heeft dat gedaan.'

Het hevige wisselen in de basiselectie tegen Chelsea liet de kracht van Slots wedstrijden zien vóór het kampioenschap, toen hij hier juist niet voor koos. 'Arne Slot herinnerde ons waarom hij niet vaker roteert. Het is zeldzaam dat een kampioensteam wordt geconfronteerd met het overweldigende idee dat het zo snel mogelijk opgebroken en opnieuw opgebouwd moet worden', schrijft The Guardian. Slot is kampioen geworden ondanks zijn bank, niet dankzij.

'Ze verdienen het'

"Ze verdienen het om deze wedstrijden te spelen omdat ze het hele seizoen zo hard hebben getraind. Zo vaak, na een wedstrijd wanneer de anderen hebben gespeeld en we zo positief over hen waren, moesten ze weer trainen, en elke keer deden ze het zo goed", liet Slot na de wedstrijd aan Sky Sports weten.

