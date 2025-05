Robert Maaskant waarschuwt succestrainer Arne Slot van Liverpool: 'Ik vraag het me af'

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine liet Robert Maaskant zijn licht schijnen op de prestaties van Arne Slot, die dit seizoen Liverpool naar het Engels kampioenschap leidde. Toch waarschuwt Maaskant zijn collegatrainer Slot. "Overal waar de kampioen komt, zijn ze de 'one to beat'", stelt de trainer van Helmond Sport.

Maaskant genoot zichtbaar van de beelden van Slot na het behalen van de titel met Liverpool. "De ontploffing van Slot. Ze hebben dat heel mooi in beeld gebracht met Van Dijk en Slot, die met de ogen dicht keihard ‘You’ll Never Walk Alone’ meezongen. Dat was prachtig om te zien", vertelt Maaskant.

Dit soort momenten zijn volgens hem de kroonjuwelen van een carrière als voetbaltrainer. "Ik kan me voorstellen dat dit de momenten zijn waar je aan terugdenkt na je carrière", gaat hij verder. "Je speelt duizenden wedstrijden, waarvan je het grootste gedeelte weer vergeet, maar dit zijn de momenten die er echt toe doen in je leven."

Trots zijn op Nederlands succes

Volgens Maaskant mogen Nederlanders trots zijn op wat Slot heeft bereikt. "Het is prachtig voor alle Nederlandse coaches. Ik denk dat we trots mogen zijn op het Nederlandse coachproduct als Arne Slot, die toch weer een klein beetje glans geeft aan het Nederlandse voetbal, want dat is lang weggeweest."

Volgend jaar: nieuwe uitdagingen

Toch ziet Maaskant grote uitdagingen voor het komend seizoen. Hij twijfelt of Liverpool opnieuw kampioen zal worden. "Ik vraag het me af. Ik denk dat Arsenal zich heel goed aan het ontwikkelen is. Liverpool heeft dit seizoen echt wel een lastige fase gehad, waarbij Arsenal toen ook liet liggen."

Daarbij denkt Maaskant dat teams volgend seizoen nog meer gefocust zullen zijn op het verslaan van Liverpool. "Dat heb je met Newcastle gezien, die qua speelstijl iets hebben gevonden waar Liverpool slecht tegen kan. Heel direct, veel vanuit corners en vrije trappen. Dat zullen meer ploegen gaan doen." Voor Slot betekent dit dat hij tactisch antwoorden zal moeten vinden. "Arne is een fantastische trainer, maar volgend jaar gaat hij meer ‘finales’ spelen. Overal waar de kampioen komt, zijn ze de ‘one to beat’. Dat fenomeen ga je krijgen."

Zwakte van Liverpool

Daarnaast wijst Maaskant op een potentiële zwakte van Liverpool. "Als je kampioen wil worden, ver wil komen in de Champions League én al die cups die ze nog hebben... Dan moet je verschilmakers hebben. Als Salah het even minder heeft, dan zullen ze daarop in moeten gaan spelen. En ze moeten natuurlijk gewoon een nieuwe spits halen", concludeert Maaskant.

Hoewel de focus van Slot eerst zal moeten zijn op het einde van het seizoen, verwacht Maaskant dat de Nederlander al druk bezig is met de toekomst. "Ik denk dat Arne heel erg aan het nadenken is over hoe hij dat moet gaan inrichten. Als je hetzelfde blijft doen, wil dat niet zeggen dat je weer hetzelfde resultaat krijgt", sluit hij af.

