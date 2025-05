Grootste concurrent Arne Slot doet opvallende uitspraak over toekomst: 'Ik weet niet of dat het einde van mijn carrière betekent'

Manchester City coach Pep Guardiola, één van de grootste concurrenten van Arne Slot in Engeland, heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan over zijn toekomst. De trainer heeft aangegeven zijn contract bij 'The Citizens' niet nog een keer te verlengen: "Ik neem sowieso een pauze."

De ploeg van Guardiola doet weer mee bovenaan in de Premier League dankzij de 1-0 overwinning van Manchester City tegen Wolverhampton Wanderers. Na de wedstrijd sprak de 54-jarige Spanjaard opnieuw, ietwat verrassend, over zijn toekomst.

Contractverlenging

De succesvolle coach verlengde onlangs zijn contract, dat deze zomer zou aflopen, met twee seizoenen. Toch kondigde hij aan dat hij na 30 juni 2027 niet meer aan het roer zal staan bij City. Guardiola hintte zelfs op een nieuwe sabbatical, waarna hij pas zal beslissen of hij überhaupt nog een team gaat trainen.

"Als mijn contract bij City afloopt, stop ik. Ik weet nog niet of dat het einde van mijn carrière betekent, maar ik neem sowieso een pauze," zei de Spanjaard tegenover ESPN.

City-trainer Pep Guardiola geeft update over herstel van Erling Haaland: 'De behandeling zou zes weken duren...' Pep Guardiola heeft een update gegeven over Erling Haaland, die sinds eind maart niet beschikbaar is voor Manchester City door een enkelblessure. De topspits raakte geblesseerd in de kwartfinale van de FA Cup tegen Bournemouth, maar Guardiola is positief over zijn herstel. De manager liet weten dat de situatie van Haaland zich in de goede richting ontwikkelt.

'Fans genoten van mijn spel'

De Spanjaard weet nog niet weet hoe hij het liefst herinnerd wil worden als hij definitief stopt met trainen. "Ik denk dat de fans van Barcelona, Bayern München en Manchester City altijd hebben genoten van het spel van mijn teams," stelde hij.

De Spaanse coach staat sinds 2016 aan het roer bij Manchester City, waarmee hij al zes landstitels won, waaronder vier op rij, én de Champions League. Dit seizoen verloopt echter teleurstellend.

Het geheim achter de selfie van Mohamed Salah in de kampioenswedstrijd van Liverpool Liverpool werd vorige week zondag in een absolute feestwedstrijd kampioen. De ploeg van Arne Slot had tegen Tottenham Hotspur genoeg aan een punt, maar rolde de tegenstander met 5-1 op. Mede dankzij Mo Salah, die zelf ook weer goed was voor een doelpunt. En dat vierde hij met een selfie.

Teleurstellend seizoen van City

'The Citizens' lagen al een tijdje uit de titelstrijd met Liverpool, voordat de ploeg van Slot kampioen werd, en werden in de knock-outfase van de Champions League uitgeschakeld door Real Madrid. De FA Cup kan echter nog wat glans geven aan een matig seizoen.

Opvallende bestemming voor ‘ideaalplaatje’ Denzel Dumfries geopperd: ‘Hij zou daar niet misstaan’ Het Nederlandse volk raakt maar niet uitgepraat over het optreden van Denzel Dumfries woensdag in de halve finale Champions League. In een wedstrijd waarin Lamine Yamal een geweldige avond beleefde, pakte Dumfries de man of the match-titel. Robert Maaskant zou hem zelfs wel zien als een nodige aanwinst in het Liverpool van Arne Slot.

Guardiola

Na vier seizoenen bij zijn geliefde Barcelona (2008-2012) nam Guardiola een sabbatical. Daarna tekende hij bij Bayern München. Na drie jaar en drie landstitels in München verhuisde hij naar Engeland. Hij heeft in het verleden meerdere keren aangegeven dat hij graag een nationaal team zou willen coachen op een WK. Het is nog onduidelijk of hij die droom heeft laten varen of dat hij die na zijn pauze in 2027 alsnog wil najagen.