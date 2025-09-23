De voetbalwereld stond maandagavond stil bij de prijsuitreiking van de Ballon d'Or. Paris Saint-Germain-speler Ousmane Dembélé won de prijs voor beste voetballer voor Lamine Yamal en zijn ploeggenoot Vitinha. Dat een andere speler weer niet op het podium stond, was volgens velen echter onverteerbaar.

Het Liverpool van Arne Slot won afgelopen seizoen met overmacht de Premier League en daarin maakte Mohamed Salah enorm veel indruk. Met maar liefst 34 goals en 23 assists in in totaal 57 duels kende de Egyptenaar een topjaar. Het leverde hem echter geen Ballon d'Or op. Zelfs geen podiumplek. Salah werd vierde.

Mo Salah is 'beroofd'

Dat is volgens journalist Charlie Malam van Express onbestaanbaar. "Mohamed Salah zal de geschiedenis ingaan als een van de beste spelers die nooit de Ballon d'Or heeft gewonnen. Dat hij nooit in de top drie is geëndigd, is schandalig." De schrijver kopt zelfs dat de buitenspeler is 'beroofd'.

Malam zet uiteen waarom hij vindt dat Salah veel meer respect en individuele prijzen verdient voor zijn prestaties. Hij maakte de meeste goals en gaf de meeste assists en hielp zo Liverpool voor een groot deel aan de titel. "Geen wonder dat hij voor de derde keer werd uitgeroepen voor PFA Players' Player of the Year."

Winnaars met slechter seizoen dan Salah

De ploeggenoot van Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch moest zich in de strijd om de Ballon d'Or tevreden stellen met plek vier. Onterecht, volgens Malam. "Er zijn in de afgelopen 20 jaar daadwerkelijk winnaars van deze prijs geweest die geen seizoenen hebben gehad die zó briljant waren als die van Salah in 2004-2025."

Deels is het volgens de schrijver simpelweg pech. Hoewel hij individueel een topseizoen kende, won PSG maar liefst vier prijzen. Daar zat met de Champions League de belangrijkste prijs bij. Toch hoopt Malam dat Salah ooit toch een keer het podium op mag om de eervolle Gouden Bal te ontvangen. "Met al die jaren van genialiteit en uitmuntendheid in de sterkste competitie ter wereld verdient hij het. Het is moeilijk om te top te bereiken, maar de moeilijkheid zit hem in het volhouden aan de top."

Salah behaalde vanaf 2018 (zesde) ereplaatsen op de ranglijst, want de jaren daarna werd hij onder meer vijfde (2019), zevende (2021), vijfde (2022), elfde (2023) en nu dus vierde (2025). Malam trekt een duidelijke conclusie. "Hij zal ongetwijfeld de gescheidenis ingaan als een van de beste spelers die de Ballon d'Or nooit gewonnen hebben, en een van de meest gerespecteerde spelers aller tijden."

Sterke start met Liverpool

Met Liverpool is Salah dit siezoen uitstekend begonnen. De ploeg van Slot is na vijf duels nog foutloos in de Premier League. Het gat met de concurrenten is daardoor al vijf punten of meer. Het eerste Champions League-duel tegen Atlético Madrid werd op het eigen Anfield met 3-2 gewonnen. De 33-jarige Egyptian King was tegen Atlético goed voor een goal en assist. In de competitie heeft hij er van elk ook al twee achter zijn naam staan.

