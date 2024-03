Arne Slot ziet duidelijk verschil tussen Feyenoord en PSV: 'Dan hadden wij ook om de titel gespeeld'

Feyenoord-trainer Arne Slot kon niks anders dan zijn bewondering uitspreken voor PSV dit seizoen. De coach ziet in de ploeg van trainer Peter Bosz een belangrijk verschil met Feyenoord, dat ervoor zorgt dat de Eindhovenaren ongeslagen bovenaan staan.

Komende zondag staat de clash tussen de nummer 1 en 2 van de Eredivisie op het programma. PSV staat op dit moment tien punten voor en kan dat zondag naar een haast onoverbrugbaar lijkend verschil van 13 punten brengen. Slot zei op de persconferentie voorafgaand aan het duel dat niemand met het volle vertrouwen in drie punten naar Eindhoven afreist.

Zware wedstrijd

"Nu hebben zij het thuisvoordeel, dat wordt een zware wedstrijd", aldus Slot. "Maar er is geen ploeg die denkt dat het makkelijk wordt, uit bij PSV. We kennen hun kracht, maar zij hebben ook gemerkt dat we drie keer gelijke tred met ze gehouden hebben."

De coach van Feyenoord blijft ondanks de ongekende vorm van PSV wel geloven in een goede afloop. "Ze hebben in meer dan een jaar één keer van een Nederlandse ploeg verloren. Dan is het nogal een aanname om te denken dat ze tien punten voorsprong weg gaan geven. Maar zolang de kans er is, blijven we erin geloven, al ben ik met dit verschil niet bezig met het kampioenschap, alleen met PSV-uit."

'Dikke sigaar', dé beloning voor Peter Bosz na PSV - Feyenoord Peter Bosz bereidt zich voor op de topper met Feyenoord van aanstaande zondag. Een duel waarin een afstand van 13 punten ten opzichte van Feyenoord gerealiseerd kan worden. Bosz weet zichzelf in ieder geval wel te belonen: hij haalt een mooie sigaar uit de doos bij drie punten.

De oefenmeester van de Rotterdammers weet ook hoe het kan dat PSV bovenaan staat en Feyenoord niet. "De punten die wij hebben verloren, die vond ik onnodig. Dat gebeurt PSV niet, zij zijn zoveel beter dan de tegenstander dat geluk of pech bij hen geen rol speelt. In elke andere competitie, of in elk ander jaar, hadden we ook om de titel gespeeld. Dit jaar niet, althans, nog niet."

Compliment voor Bosz