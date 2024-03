PSV heeft eindelijk beet: Isaac Babadi tekent bij in Eindhoven

Isaac Babadi en PSV zijn tot een contractverlenging gekomen. De jonge aanvallende middenvelder heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot medio 2028. Daarmee komt er een einde aan de soap rondom Babadi.

PSV wilde graag met de 18-jarige speler door. De middenvelder en zijn entourage namen de tijd en spraken bijvoorbeeld ook met Feyenoord over een eventuele overstap. In Eindhoven krijgt Babadi de laatste weken weer wat vaker speeltijd van trainer Peter Bosz, maar met Guus Til, Ismael Saibari en Malik Tillman is de concurrentie voor de jongeling niet mals.

‘Laten we er keihard voor gaan’ ❤️🤍 pic.twitter.com/tHHencfOMk — PSV (@PSV) March 2, 2024

Moeder

Een andere reden voor het geduld van PSV zou de afwezigheid van de moeder van Babadi zijn. De middenvelder wil volgens het Eindhovens Dagblad namelijk dat zijn moeder aanwezig is bij het tekenmoment, momenteel zit zij in het buitenland. Babadi's broer Samuel deed de onderhandelingen en stelde zich hard op; de verwachting is dat PSV de voetballer financieel flink tegemoet komt.

Dat komt ook door de interesse van andere clubs. Zo sprak Feyenoord-trainer Arne Slot met Babadi. Daar waren ze in Eindhoven met het oog op de topper van aanstaande zondag niet zo van gediend. Ook lagen volgens Voetbal International buitenlandse clubs als Atlético Madrid en AC Milan op de loer.

Cijfers

Babadi speelde dit seizoen zeventien officiële duels voor PSV en daarin kwam hij 450 minuten in actie. De middenvelder scoorde twee goals en gaf geen assists.