Arne Slot bidt voor Calvin Stengs na ogenschijnlijke zware blessure: 'Laten we als-je-blieft hopen'

De beelden van een huilende Calvin Stengs, die op een brancard van het veld werd gedragen in de slotfase van Feyenoord - FC Groningen, gingen ook bij trainer Arne Slot door merg en been. Voor een diagnose is het nog te vroeg, maar Slot vreest voor het ergste.

Het lijkt er zeer op dat Stengs in ieder geval PSV - Feyenoord van komend weekend mist, maar het moet nog blijken of hij dit seizoen überhaupt nog in actie komt voor Feyenoord. "Ik ga nog niet uit van het ergste, daar moet de diagnose nog voor gesteld worden. Maar ik hou er wel rekening mee", zei een aangeslagen Slot bij ESPN.

"Verschrikkelijk om hem zo te zien. Ik heb ook voor zijn vorige knieblessure met Stengs gewerkt en ik vind het al zo vreselijk voor hem dat hij met zo'n zwakke knie verder moet spelen. Laten we als-je-blieft hopen dat nóg zo'n ernstige blessure deze jongen bespaard blijft. Ik moet er niet aan denken dat dit weer iets ergs is."

Slot roemt Stengs en noemt hem een van de weinige spelers in de Feyenoord-selectie met creativiteit. "Hij is zo goed voor ons. Zijn assist bij de 1-1 was ook weer van grote klasse. Hij is van grote waarde voor ons. De diagnose moet de komende dagen gesteld worden, hopelijk is het niet zo ernstig als het lijkt."

Tackle van Marvin Peersman

Stengs raakte zwaar geblesseerd na een onnodige tackle van FC Groningen-verdediger Marvin Peersman. Hij nam de onderbenen van Stengs in een schaar, waardoor de creatieve middenvelder van Feyenoord zijn benen in een onnatuurlijke houding moest buigen en toen schreeuwend naar het gras ging.

Ploeggenoten Thomas Beelen en David Hancko gaven bij ESPN al aan te hopen dat de schade bij Stengs meevalt.