'Dikke sigaar', dé beloning voor Peter Bosz na PSV - Feyenoord

Peter Bosz bereidt zich voor op de topper met Feyenoord van aanstaande zondag. Een duel waarin een afstand van 13 punten ten opzichte van Feyenoord gerealiseerd kan worden. Bosz weet zichzelf in ieder geval wel te belonen: hij haalt een mooie sigaar uit de doos bij drie punten.

PSV bereidt zich - enigszins gehavend - voor op de topper tegen Feyenoord. Er zijn wat blessuregevallen en twijfelgevallen voor zondag. Joey Veerman is lichtelijk geblesseerd geraakt en is vrijdag ziek, waardoor Bosz ook nog niet weet hoe het er voor staat. "Dat wil ik morgen weten en dan beslis ik pas." Ook is Ismael Saibari afwezig, de vervanger is nog niet bekend. "Als dat Babadi wordt, vertel ik het hem eerst zelf." Goed nieuws: Guus Til is wel weer fit en beschikbaar voor zondag.

Babadi

Er heerst nogal wat tumult rondom de persoon Babadi, zijn contract wordt wel óf niet verlengd en daaromheen is hij ook bezig met Feyenoord. De trainer wil daar niet te veel over zeggen, maar heeft wel een goed gesprek met hem gehad. "Vorige week hebben we open over gesproken over zijn situatie. Hij kwam zelf naar mij toe namelijk en dan wil ik dat wel. Ik vond dat belangrijk, want ik ben partijdig natuurlijk. Ik wilde best veel tegen hem zeggen, maar wel op eigen initiatief."

Dikke sigaar

Bosz maakt zich niet heel druk om de blessuregevallen, want is tevreden over de breedte van zijn team: "Als Veerman niet kan spelen, dan mis ik een heel goede speler. Maar dan kan ik wel een heel goede andere speler inzetten. Dat is het fijne van deze selectie." Eén ding weet Peter Bosz wel zeker: "Als ik zondag win, dan ga ik in ieder geval een dikke sigaar op steken. Maar dan zijn we nog geen kampioen, we zijn dan weer zes punten dichterbij gekomen." Bosz houdt op zijn tijd van een sigaar, "maar absoluut niet over de longen."

Ongeslagen status

Bij winst is PSV haast al kampioen, dan staan de Eindhovenaren dertien punten voor op Feyenoord. Een grote afstand, weet ook Bosz. "Het leeft natuurlijk, niet alleen omdat het Feyenoord is maar ook omdat zij de nummer twee van de competitie zijn. Daar willen wij absoluut van winnen." Ook doet het verlies in de beker in De Kuip pijn. "Er is wel wat revanchegevoel, natuurlijk voel je dat. Daar ben je ook sportman voor." Bosz noemde dit de grootste wedstrijd die je kan spelen in de Eredivisie dit seizoen."



Dat PSV na een gelijkspel of winstpartij nog altijd ongeslagen is in de competitie, wist de trainer maar daar was hij niet erg mee bezig. "Dat is voor mij in ieder geval bijvangst. Het gaat ons erom, dat als we winnen, we dat van onze directe concurrent doen. Ik kan mij goed voorstellen dat het bij de spelers wel leeft, want het is natuurlijk een geweldige prestatie. Maar voor mij is het bijvangst."