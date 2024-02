Twijfels bij PSV over inzetbaarheid Joey Veerman tegen Feyenoord

Het is nog helemaal niet zeker of Joey Veerman komende zondag kan spelen tegen Feyenoord. Ook is het onduidelijk wat voor blessure de middenvelder van PSV heeft opgelopen tijdens de training.

Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, noemt de inzetbaarheid van Veerman 'hoogst twijfelachtig'. Veerman miste begin dit jaar wat wedstrijden wegens een kuitblessure, maar speelde inmiddels ook al weer vier wedstrijden. Tijdens die wedstrijden speelde PSV gelijk tegen FC Utrecht en Ajax in de Eredivisie en werd het uitgeschakeld door Feyenoord in de TOTO KNVB Beker.

Het is niet duidelijk of Veerman weer last heeft van zijn kuit. Volgens De Telegraaf gaat het om een spierblessure. Wél is er de hoop dat de 25-jarige middenvelder snel weer in actie kan komen. Sinds Veerman weer fit is, won PSV driemaal in de Eredivisie en speelde het gelijk tegen Borussia Dortmund (1-1) in de Champions League.

Ismael Saibari is ook nog een twijfelgeval voor het duel tegen Feyenoord, dat komende zondag om 14:30 uur wordt afgetrapt in Eindhoven. Guus Til, Malik Tillman en Jerdy Schouten zijn volgens het ED wel fit, evenals Isaac Babadi.

PSV - Feyenoord

PSV is dit seizoen nog ongeslagen in de Eredivisie. Het verschil met nummer twee Feyenoord is nu tien punten en bij een zege lijkt het kampioenschap wel binnen. Met deze topper erbij zijn er nog elf wedstrijden te spelen in de Nederlandse competitie.