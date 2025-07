Luis Diaz is officieel gepresenteerd als nieuwe speler van Bayern München. De Colombiaanse aanvaller komt voor liefst 75 miljoen euro over van Liverpool. Trainer Arne Slot raakt met het vertrek één van zijn sterspelers van afgelopen kampioensjaar kwijt, maar heeft ook weer ruimte voor nieuwe toptransfers.

Liverpool was de afgelopen weken vooral flink aan het spenderen. Milos Kerkez, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong en Hugo Etikité kwamen samen voor meer dan 250 miljoen euro over om de selectie van Slot te versterken. Vertrekkers waren er vooral in de vorm van Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), maar nu is met Diaz écht een topspeler weg. Hij won begin vorig seizoen de concurrentiestrijd van Nederlander Cody Gakpo en scoorde er lustig op los.

Nieuwe energie

In de tweede seizoenshelft droogde de productie van de Colombiaanse linksbuiten een beetje op. Voor het nieuwe seizoen wil Slot nieuwe energie in de ploeg en kennelijk paste Diaz daar niet meer in. Hij verliet eerder deze week al het trainingskamp in Japan om zijn transfer naar de recordkampioen van de Bundesliga af te ronden. Woensdagochtend werd hij gepresenteerd met rugnummer 14 bij Bayern. Hij is er dus niet meer bij als Liverpool vanmiddag in potentieel rampgebied het Aziatische trainingskamp afsluit.

Alexander Isak?

Wie denkt dat de koopdrift van Liverpool voorbij is, komt bedrogen uit. Spits Alexander Isak staat bovenaan het verlanglijstje van Slot en de uitblinker van Newcastle United heeft zelf al aangegeven graag naar de Premier League-kampioen te willen. Omdat de transfer al weken in de lucht hangt, schijnen de spelers van Newcastle inmiddels ook klaar te zijn met de Zweedse spits en zou een verkoop het beste zijn. Hij zou meer dan 100 miljoen euro moeten gaan kosten.

Rodrygo?

Naast de naam van Isak zingt ook de naam van Rodrygo rond op Anfield. De linksbuiten van Real Madrid floreert niet echt lekker bij de Spaanse grootmacht en hapte meteen toe toen hij zijn naam hoorde vallen bij Liverpool. Hij zou de concurrentiestrijd dan aan moeten gaan met Gakpo, die hoopt te profiteren van het vertrek van Diaz en in ieder geval de competitie wil beginnen als 'nummer 1 linksbuiten'.

Statistieken Diaz

De 28-jarige Diaz speelde in totaal 148 wedstrijden voor de 'Reds', waarin hij 41 keer scoorde en 23 assists gaf. Het afgelopen seizoen leverde hij onder trainer Arne Slot met 13 doelpunten en 7 assists een bijdrage aan de eerste landstitel van Liverpool in vijf jaar. Hij kwam inmiddels ook 63 keer uit voor de nationale ploeg van Colombia. Hij heeft bij Bayern concurrentie van Kingsley Coman en Serge Gnabry.