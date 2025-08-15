Het was voor heel Liverpool een zwaar beladen avond. De club van Arne Slot speelde de eerste competitiewedstrijd in de Premier League sinds de dood van ploeggenoot Diogo Jota. Met name Mo Salah had er zichtbaar moeite mee en dat kwam meteen na afloop tot uiting.

Liverpool won met 4-2, maar de wedstrijd was zoveel meer dan alleen een uitslag. Zo'n anderhalve maand geleden overleed aanvaller Diogo Jota samen met zijn broer bij een auto-ongeluk. De twee werden al meermaals indrukwekkend herdacht in de voetbalwereld, maar tijdens de eerste competitiewedstrijd stond Anfield er nogmaals op bijzondere wijze bij stil.

Met een eerbetoon op de tribunes, een minuut stilte, rouwbanden en minutenlang gezang werd Jota herdacht. In het stadion was veel emotie te zien, ook bij de medespelers van de verongelukte Portugees. Met name Salah leek het vlak voor de aftrap heel moeilijk te hebben. Hij speelde niet zijn beste wedstrijd, maar na afloop kwam alles er ook even uit.

Emotioneel eerbetoon van Salah

Kort daarvoor had hij de beslissende 4-2 gemaakt en het doelpunt op bijzondere wijze gevierd. De Egyptenaar kopieerde het juichen van Jota toen hij een jaar geleden scoorde tijdens het openingsduel in de Premier League. Na het laatste fluitsignaal kwamen vervolgens de tranen bij de buitenspeler, die voor het eigen publiek ging staan dat massaal liedjes over Jota zong.

De topvoetballer bedankte de fans met tranen in de ogen. Het was het einde van een zeer emotionele voetbalavond op Anfield.

i Arne Slot trootst Mo Salah na de wedstrijd van Liverpool © Getty Images

Bournemouth-speler racistisch bejegend

Dankzij zijn goal begon Liverpool de Premier League sportief gezien uitstekend. Eerder scoorden Federico Chiesa, Cody Gakpo en Hugo Ekitike al namens The Reds. Bij Bournemouth maakte aanvaller Antoine Semenyo er twee. Voor hem werd het ook een beladen avond, want de Ghanees werd racistisch bejegend door een supporter van Liverpool. De wedstrijd werd daardoor ook even stilgelegd.

