Arsenal-trainer spreekt zich uit over beschikbaarheid Jurriën Timber in Champions League-duel met PSG

Arsenal-trainer Mikel Arteta heeft een nieuwe update gegeven over Jurriën Timber. De Nederlander viel in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain geblesseerd uit. Voor de return is hij mogelijk weer inzetbaar.

Dat vertelt de coach een dag voor de wedstrijd. Timber zat zaterdag niet bij de selectie voor het duel van tegen AFC Bournemouth (1-2) in de Premier League. Maar nu is er goed nieuws voor de 23-jarige verdediger.

Timber zit bij de selectie en reist gewoon met de ploeg mee naar Parijs. Maar of hij ook gaat spelen woensdagavond is nog de vraag. "Daarover zullen we morgen een definitieve beslissing nemen", aldus de Spaanse coach.

In de heenwedstrijd had Timber het lastig met PSG-aanvaller Khvicha Kvaratskhelia. Het werd 0-1 in Londen. Arsenal zal dus moeten winnen in de return om de eindstrijd te halen."We zijn hier, in deze prachtige stad, om geschiedenis te schrijven", aldus Arteta. Maar dan zal het spel wel beter moeten.

“Het moet beter en consistenter dan in de heenwedstrijd. We weten wat we waard zijn, en willen op het veld beter zijn dan PSG”, zegt de coach. "Het resultaat van de heenwedstrijd brengt duidelijkheid, beide ploegen weten wat ze moeten doen, en voor ons is het nog duidelijker: we moeten winnen."

De trainer van de nummer twee van de Premier League sprak zich ook uit over het kampioenschap van Liverpool. "Het winnen van trofeeën heeft ook te maken met op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Liverpool won de titel met minder punten dan wij de afgelopen twee seizoenen hebben behaald. Met onze punten van de afgelopen twee seizoenen hadden we twee Premier League-titels gewonnen."

"Je moet dus op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Laten we hopen dat we morgen in Parijs op het juiste moment op de juiste plaats zijn om de finale te bereiken”

