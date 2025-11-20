Troy Parrott kan niet meer stuk in Ierland, maar in Alkmaar is hij ook al een tijdje de held. De Ier scoort aan de lopende band voor AZ en kan zomaar voor een recordbedrag de club verlaten. Ik weet dat Max Huiberts, de technisch directeur, erg van vissen houdt. Ik denk wel dat hij wat pints krijgt als hij naar Ierland gaat...", lacht voormalig AZ-directeur Robert Eenhoorn.

De tranen biggelden over de wangen van de AZ-spits Troy Parrott nadat hij Ierland in de laatste minuut tegen Hongarije een plek in de play-offs bezorgde. Al 24 jaar wacht Ierland op een WK en dat is nu binnen handbereik, dankzij hem. In twee wedstrijden maakte hij alle vijf de doelpunten voor de Ieren. "In één keer ben je dan de grote held", ziet Robert Eenhoorn in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

De hele natie in rep en roer

De oud-directeur van AZ kent Parrott en genoot van de afgelopen interlandperiode. "Als Roy Keane jouw grote held was, en hij staat ineens jouw naam in een liedje te zingen... Diep ontroerd was hij", omschrijft Eenhoorn het tafereel. Hij haalt ook het land erbij, Parrott heeft de volledige natie op zijn kop gezet. "Als je ziet wat er met Ierland gebeurt. Voetbal heeft een enorme impact op mensen."

Dat hij dat allemaal teweeg heeft gebracht, kan hij wel goed mee omgaan denkt Eenhoorn. Hij werkte met de spits samen bij AZ en omschrijft hem als een nuchtere jongen. "Hij is echt down to earth, een no-nonsense-jongen. Hij weet heel goed waar hij vandaan komt. Daarom was hij ook ontroerd denk ik, hij is dat nooit vergeten", vertelt hij in de podcast.

Guinness

Eenhoorn genoot van het feest dat de Ieren vierden na afloop, overal ter wereld. "Die blijven altijd leuk, de Ieren. Ze worden nooit vervelend", lacht hij. Dan vertelt hij over een gesprek dat hij had met Max Huiberts, de technisch man van AZ die deze zomer vertrekt. "Hij houdt erg van vissen, die zei ook: als ik straks in Ierland ga vissen en daar zeg dat ik het nummer van Parrott heb... Dan denk ik dat ik daar wel een paar Guinnessies ga krijgen", lacht hij.

Een droom

Het is de droom van elke sporter, zo'n impact maken op een land. De luchthaven van Dublin werd zelfs even naar Parrott vernoemd. "Het doet uiteindelijk wel wat met je, dat zul je een plek moeten geven." Maar doet het ook wat met zijn transferwaarde? "Ja, naar marktwaarde zeker. Dat zal zeker op dit moment zo zijn."

Dan legt Eenhoorn de werking van marktwaarde uit en hoe zo'n moment als dit écht beslissend kan zijn. "Ik herinner mij nog rondom Vincent Janssen, oud-spits van AZ, daar was interesse voor. Bij Tottenham Hotspur ook, maar het viel ineens even stil. Tot hij werd uitgenodigd voor Oranje", begint Eenhoorn.

"Hij speelde een oefenwedstrijd op Wembley, en viel op een zeker moment in. Oranje kreeg een penalty, hij pakte de bal op en schoot hem goed binnen. Na de wedstrijd ging direct mijn telefoon. Om maar te laten zien dat momenten wel degelijk impact hebben."

