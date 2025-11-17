Heel Ierland is momenteel in de ban van maar één man: Troy Parrott. Pardoes staat Ierland in de play-offs voor een ticket op het WK en dat is allemaal te danken aan de spits van AZ. Na afloop stond de Ier in dikke tranen van geluk de pers te woord. Diezelfde tranen zullen er zijn in Alkmaar, waar ze weten: zijn prijs is in één week verdrievoudigd.

Heel Ierland leeft momenteel in een sprookje. Nadat er eerder in de week met 2-0 van Portugal werd gewonnen, durfde men in de stoutste dromen niet te hopen nog een keer te stunten. Maar stunten; dat deden ze in Hongarije. Vooral Troy Parrott, de spits van AZ die daar ook de doelpunten aaneenrijgt. In de zesde minuut van de blessuretijd prikte hij de bal langs de uitkomende keeper het doel in, terwijl ze tien minuten voor tijd nog uitgeschakeld waren.

Troy Parrott Airport

Wat volgt is een vreugde-explosie. Parrott krijgt geel, maar wat kan hem het schelen. De hele natie is in extase na zijn doelpunt, de droom van het eerste WK in 24 jaar is nog springlevend. Dat allemaal dankzij de vijf(!) doelpunten van Parrott. De man wiens naam nu prijkt op het vliegveld van Dublin. Het landelijke vliegveld is voor even Troy Parrott Airport. Een icoon voor het land. Hij is voor even wereldnieuws in de voetbalwereld.

Maar ergens in Nederland biggelen er nu dezelfde tranen over de wangen als bij de trotse Parrott na afloop. De vertrekkende technisch directeur van AZ, Max Huiberts, mag nog één keer in zijn handjes wrijven. Want ook hij weet: de waarde van Parrott is in één week verdrievoudigd.

Ook feest in Alkmaar

In Alkmaar kende iedereen al zijn waarde, want hij stuwt talent Mexx Meerdink tot grote hoogtes maar scoort er zelf ook op lustig op los. Huiberts kan AZ nog een laatste goede dienst bewijzen door de spits voor een recordbedrag te lozen, het ijzer smeden wanneer het heet is. Ook wetende dat AZ nog een topper achter de hand heeft: Meerdink was ook in vorm voor zijn blessure en komt dit seizoen nog terug binnen de lijnen.

Zo kan het succes van Parrott bij Ierland ook nog eens voordelig zijn voor Oranje op het WK. Meerdink kan zonder concurrentie van Parrott zelf de dienst gaan uitmaken in de spits bij zijn terugkeer en een knallend half jaar neerzetten, waarmee hij in de beste vorm aansluit bij de selectie van Ronald Koeman op het WK. Eén ding is in ieder geval zeker: Parrott kan in Ierland niet meer stuk, zal door de hele Premier League begeerd worden en niet meer te houden zijn voor AZ.

