AZ-held Mexx Meerdink heeft opvallend antwoord op missen EK met Jong Oranje: 'Misschien wel beter'

Mexx Meerdink pakte weer de hoofdrol voor AZ, dit keer in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De veelbesproken aanvaller werd matchwinner tegen FC Twente en schoot zijn club naar de voorrondes van de Conference League. Wat doet hij met al die kritiek? "Dat krijg ik natuurlijk ook mee", zegt Meerdink in gesprek met Sportnieuws.nl.

Het duel tegen FC Twente verliep allesbehalve soepel voor AZ. In de eerste helft stonden de Alkmaarders onder zware druk en dicteerden de Tukkers. AZ-aanvaller Meerdink sprak van een moeizame start. "Ik heb geen idee wat er aan de hand was met ons. FC Twente had de volledige controle en stond héél goed. Gelukkig scoorde ik op een goed moment (vlak voor rust, red.), dat gaf vertrouwen. Uiteindelijk valt hij gelukkig onze kant op en hebben we verdiend gewonnen."

Gigantische ontlading in Alkmaar

Waar het enthousiasme voorafgaand aan de play-offs in Alkmaar beperkt was, sloeg na afloop van de wedstrijd de stemming compleet om. "De ontlading was héél groot", stelt Meerdink. "Ik denk dat dit heel belangrijk is voor de club. Het was een seizoen met ups en downs, maar we zijn blij dat we dit hebben binnengehaald. Het ticket voor de Conference League is een mooie prijs."

'Drie weken rust'

AZ zal echter niet lang kunnen genieten van het succes, want de eerste kwalificatiewedstrijd voor de Conference League staat al op 24 juli op het programma. Voor Meerdink geen probleem. "Drie weken rust is genoeg. Ik kan ook niet te lang stilzitten. Lekker op tijd beginnen, want van wedstrijden spelen word je fit, en dat hebben we nodig. Het zijn mooie wedstrijden waarin we iets moois kunnen bereiken."

Geen Jong Oranje, maar focus op AZ

Opvallend genoeg hoeft Meerdink zich ook niet klaar te maken voor het EK met Jong Oranje. De 21-jarige spits blijft er rustig onder. "We hebben gewoon goede spitsen daar met Emegha en Ohio. Misschien is het ook beter dat ik me niet hoef te melden. Zo kan ik een volledige voorbereiding draaien. Ik wil een standaard neerzetten bij AZ, want ik móét eerste spits worden."

Belangstelling uit het buitenland

Meerdink lijkt zelf totaal niet bezig met een vertrek uit Alkmaar, maar ondertussen wordt hij steeds vaker in verband gebracht met grote buitenlandse clubs. "Ik probeer zo rustig mogelijk te blijven en wilde me volledig focussen op presteren. Nu ga ik dadelijk al die berichten lezen die mensen me hebben toegestuurd", grapt hij.

Dubai

Volgens de aanvaller kan hij terugkijken op een uitstekend seizoen. "Vorig seizoen was totaal anders, daarom ben ik nu zo tevreden. Hier kan ik op voortborduren. Eerst even vakantie. Ik ga lekker naar Dubai en daarna gaan we weer bezig. Eind juni mogen we ons weer bij de club melden, en daar heb ik alleen maar zin in", zegt Meerdink, die alweer uitkijkt naar de mooie tripjes naar het buitenland. "Verre reizen, alleen maar lekker, toch?"

