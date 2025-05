Niet iedereen is groot fan van AZ-spits Mexx Meerdink: 'Ik ben minder enthousiast over hem dan de rest van Nederland'

Mexx Meerdink was onderwerp van gesprek na AZ-Heerenveen, waarin hij een hattrick scoorde. Een aantal weken ervoor ook al toen hij met een mooie omhaal scoorde. Het talent in de spits van AZ laat zich steeds meer zien en ontvangt veel lof, ook vanuit het buitenland vertelde hijzelf. Maar niet iedereen in Nederland is zo enthousiast over hem.

Want volgens analisten scheelt er ook nog het nodige aan hem. Robert Maaskant vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine dat hij nog niet zo enthousiast is over de spits. "Zijn individuele actie is niet goed. Ik vind hem wat dat betreft een beetje een gemiddelde speler."

Hij trekt een mooie vergelijking: "Ik denk dat als Meerdink in Engeland opgegroeid zou zijn, zou hij niet opgevallen zijn. Als ik hem vergelijk met een eerdere spits van AZ, Pavlidis, die had wel iets anders. Iets bijzonders. Daarbij heeft Meerdink ook lang niet alles gespeeld, hè. Dat was voornamelijk Troy Parrott."

Maaskant is van mening dat de hiërarchie dan ook niet uitmaakt. "Als hij goed is, dan is hij goed en stel je hem op. Ook al is hij twaalf. Dus er zitten ook nog wel tekortkomingen aan bij hem. Maar dat die jongen er gaat komen, dat is niet wat zeker is. Sterker nog, ik denk dat hij er al is. Maar daar valt nog wel aan te schaven. Ik ben benieuwd wie hem die slimmigheidjes gaat leren."

Kwaliteiten van een spits

In het moderne voetbal vindt Maaskant het van belang dat de individuele actie van een spits op orde is. "Wedstrijden worden beslist op individuele kwaliteit. Dat jij een speler uit kan spelen. Een speler hoef je niet altijd uit te spelen. Je kan ook als rechtsbuiten of linksbuiten een voorzet leveren zonder dat je een vent uitspeelt. Ook dat is techniek, ook dat is klasse. Maar voor een spits is het wel lekker op het moment dat je een keertje wat uitzakt en je komt aan de bal... dat je je eigen kans kan creëren."

Beluister De Maaskantine

In de negentiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de transferperikelen rondom de proflicentie van Vitesse. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de beste kandidaat om Farioli op te volgen, spreekt hij over de toekomst van Mo Ihattaren en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast-aflevering of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.