FC Twente geeft het helemaal weg: AZ na sensationele comeback Europa in

AZ heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. In een meeslepende finale om Europees voetbal tegen FC Twente trokken de Alkmaarders aan het langste eind. Het eindigde in 3-2.

AZ kende een eenvoudige halve finale tegen SC Heerenveen (4-1), terwijl FC Twente tot het gaatje moest gaan tegen NEC (3-2, na verlenging). Tóch begonnen de bezoekers uit Enschede het beste aan de wedstrijd. De ploeg van Joseph Oosting creëerde razendsnelle enkele grote kansen en kwam uiteindelijk ook verdiend op voorsprong.

Discutabele momenten

In de twintigste minuut werd FC Twente een handje geholpen door scheidsrechter Serdar Gözübüyük, toen de arbiter een ogenschijnlijk gemakkelijke penalty aan de Tukkers gaf. Ricky van Wolfswinkel schopte tegen het been van AZ'er Alexandre Penetra, maar kreeg wel degelijk zelf ook een tik. Oordeel: penalty. Die kans kon je aan Eredivisie-topscorer Sem Steijn wel overlaten. Vanaf elf meter schoot hij koeltjes binnen: 0-1. Enkele minuten later maakte hij ook de 0-2.

Vlak voor rust leek de bezoekende ploeg met een man minder verder te moeten, na een domme overtreding van aanvoerder Van Wolfswinkel. De ervaren aanvalsleider was te laat en schaafde langs de kuit van Penetra, waarna de VAR op de lijn van Gözübüyük kwam om een rode kaart te geven. De leidsman bleef echter bij zijn beslissing om alleen geel te geven.

Voorsprong volledig verdampt

In de slotfase van de eerste helft werkte Mexx Meerdink met een schitterende pegel de aansluitingstreffer tegen de touwen, waarna het na rust helemaal misging voor de Tukkers. Het spelbeeld draaide volledig in het voordeel van AZ. De eerste échte kans voor de Alkmaarders was meteen raak. Ruben van Bommel pegelde de bal van grote afstand achter FC Twente-doelman Przemyslaw Tyton: 2-2.

Comeback compleet

AZ en FC Twente leken te gaan verlengen, maar in de slotseconde van de tweede helft scoorde Ibrahim Sadiq de bevrijdende 3-2 en daarmee maakten de Alkmaarders de comeback van 0-2 achter compleet.

Tweede voorronde Conference League

AZ stelt met deze overwinning een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League veilig. Daarmee moeten de Alkmaarders al weer héél vroeg beginnen aan het nieuwe seizoen. Voor AZ wacht op 24 juli alweer de eerste Europese wedstrijd.

