AZ-legende doet opmerkelijke voorspelling met oog op Europa League-finale: 'Dat is toch geen voetbal?'

AZ heeft een uitstekende uitgangspositie voor de return tegen Tottenham Hotspur. De ploeg van Maarten Martens won met een minimale marge (1-0), maar versloeg eerder ook al andere topploegen. Oud-AZ'ers Barry van Galen en Barry Opdam hebben het volste vertrouwen in de Alkmaarders. "Ik heb geen enkele speler gezien waar AZ bang voor hoeft te zijn", stelt Van Galen tegen Sportnieuws.nl.

AZ domineerde in eigen huis tegen Tottenham. Hoewel de Alkmaarders slechts één keer scoorden, ziet Van Galen kansen voor zijn oude liefde. "Dit AZ is duidelijk verder dan Spurs. Ze hadden de hele wedstrijd volledige dominantie. Bij geen enkel moment in de wedstrijd dacht ik: 'oh, dat is een goede ploeg'. AZ hoeft absoluut niet te verliezen van dit elftal", zegt de optimistische Van Galen. "Als je de eerste storm overleeft, dan kunnen ze gewoon een resultaat halen."

Favorietenrol voor AZ?

Opdam was aanwezig bij de stunt van AZ in het eerste duel met de Engelse grootmacht. De oud-verdediger vindt dat de Alkmaarders zichzelf zwaar tekort hebben gedaan. "Gezien het verloop van de wedstrijd is het jammer dat het 1-0 is. Met een extra doelpunt waren ze als favoriet naar Londen afgereisd", zegt Opdam, die ruim driehonderd duels voor AZ speelde. "De manier waarop was voornamelijk geweldig: niks weggegeven, grotendeels dominantie en veel gecreëerde kansen. Het zag er gewoon heel goed uit. AZ heeft Tottenham hun wil opgelegd en dat is heel knap."

De huidig assistent-trainer van derdedivisionist FC Lisse meent zelfs dat AZ één van de kanshebbers is voor het winnen van de Europa League. Wanneer de Alkmaarders afrekenen met Tottenham, wacht Ajax of Eintracht Frankfurt en vervolgens in de halve finale een tweeluik met Bodø/Glimt of Lazio. "Dat zijn tegenstanders waar je absoluut niet van hoeft te verliezen."

Opdam plaatst wel een belangrijke kanttekening en dat is de jeugdigheid in de ploeg. "AZ oogt heel volwassen, maar ze zijn écht heel jong. Dat moet je niet vergeten. Tegen Heerenveen was het bijvoorbeeld niet om aan te zien in de eerste helft... Als je zo speelt in Europa, dan is het wel afgelopen. Maar als het niveau halen van deze Europese campagne, dan kunnen ze zeker de finale halen."

'AZ kan de Europa League winnen'

Van Galen is óók overtuigd van de kwaliteiten van de ploeg van Martens. "AZ kan zeker de Europa League winnen. Niemand verwacht het, maar dat is ook lekker. Het zou heel knap zijn, want de Europa League is wel een échte prijs, hè", stelt de ex-AZ'er, die geen hoge pot op heeft van de Engelse grootmachten in de Europa League. "Als ik naar ploegen als Tottenham en Manchester United kijk... Die mogen ze wel loten hoor, dat is toch geen voetbal meer?"

