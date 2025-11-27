AZ nam het in de Conference League op tegen de Ierse voetbaldwerg Shelbourne. Voorafgaand ging iedereen wel uit van een overwinning, maar dat bleek nog niet zo makkelijk gedaan...

De Alkmaarders hadden de nodige moeite tegen de Ieren. In de eerste helft voetbalde de ploeg van Maarten Martens enkele kansen bij elkaar, maar het net werd niet gevonden. De grootste kans kwam van de voet van Troy Parrott, die vlak voor rust maar net naast schoot.

Ban gebroken

In de tweede helft ging AZ verder met het creëren van kansen, maar de Ierse muur bleek bijzonder sterk. Het duurde lang voordat de bal eindelijk de touwen raakte, maar uiteindelijk was het Mees de Wit die in de zeventigste minuut de ban brak. Op aangeven van Peer Koopmeiners kopte de linksback de bal tegendraads in het doel.

De overwinning was zeker nog niet binnen, want de Ierse ploeg speelde nog enkele kansen bij elkaar. Toch zorgde invaller Isak Jensen voor de beslissing, door van afstand de bal in de onderhoek te schieten: 2-0.

Eindstand

Deze score werd tevens de eindstand, waardoor de drie punten in de Zaanstreek bleven. Hierdoor staat de teller in de Conference League nu op zes punten, wat goed is voor een zestiende plaats, en dus de tussenronde.

Speciale avond voor Troy Parrott

De totale marktwaarde van de Shelbourne FC wordt volgens Transfermarkt.com geschat op 3,4 miljoen euro. AZ-spits Troy Parrott is volgens datzelfde platform alleen al vier keer zoveel waard. Voor hem wordt het duel tegen een Ierse club dus speciaal. "Shelbourne lag zowat naast mijn huis'', onthulde hij woensdag tijdens de persconferentie. Daarnaast kende de spits enkele spelers van de opponent.

Wat weten we over Shelbourne FC?

Shelbourne FC speelde in haar geschiedenis nog nooit tegen een Nederlandse opponent. De Ierse club werd afgelopen seizoen, die in Ierland in november eindigde, derde in de competitie. Het seizoen daarvoor werden ze landskampioen, waardoor ze nu in Europa mogen acteren. Onder de lat bij Shelbourne FC stond een Nederlander, namelijk Wessel Speel.

